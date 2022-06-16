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Bakan Murat Kurum: Haliç'i kaderine terk etmeyeceğiz

"Haliç'i kaderine terk etmeyeceğiz, kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu kadar uğraş sonrasında bugün buradaki atık su arıtma tesislerinin iptal edildiğini, yapılmadığını hatta bu projelerin iptal edildiği süreçte de orada çevre konusuyla alakalı da ağaçlardan artış beklendiğini görüyoruz"- "Sayın Cumhurbaşkanımız, Haliç'in deniz sularıyla birlikte temizlenmesi ve oradaki ekolojik yaşamı yeniden başlatılması amacıyla önemli bir projeyi başlattılar. Oradaki dip çamuru binbir zahmetle taşıyarak bu alan oluşturuldu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 13:11
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Bakan Murat Kurum: Haliç'i kaderine terk etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haliç'i kaderine terk etmeyeceklerini ve terk edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bu kadar uğraş sonrasında bugün buradaki atık su arıtma tesislerinin iptal edildiğini, yapılmadığını hatta bu projelerin iptal edildiği süreçte de orada çevre konusuyla alakalı da ağaçlardan artış beklendiğini görüyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Gürsoy Grup'un yeni yatırımı macera ve doğa parkı Vialand Parkur'un açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir alanın yeniden İstanbul'a kazandırıldığını söyledi.

Buranın en büyük mimarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Kurum, "Çünkü burası atıl bir alandı. Bu atıl alanı, Haliç'in yanında, sizin yaşlarınızdaki çocuklar gezemezdi, orada yürüyemezdi. Hem orayı temizledik hem de bu alanı sizlere, Gaziosmanpaşa'mıza, Eyüp'ümüze, İstanbul'umuza kazandırdık." diye konuştu.

Vialand'ın, Türkiye'nin ilk tema parkı olduğunu, içerisinde gösteri merkezleri, AVM ve yaşam kompleksinin bulunduğunu anlatan Kurum, burada her zaman bir yenileme projesi bulunduğunu dile getirdi.

Kurum, böyle yüzlerce çocuğu bir arada görünce insanın heyecanlandığını kaydederek, "Bir gün sonra karnelerinizi alacaksınız. Sizler bizim geleceğimiz, istikbalimizsiniz. İnşallah bu gözlerinizdeki parıltı hiçbir zaman sönmesin. Sizler dünyamızı güzelleştiriyorsunuz, çocuklarımız yine geleceğimize en güzel şekilde sahip çıkıyor. Bizlerin de amacı gayesi sizlere daha güzel alanlar, daha güzel şehirler sunmak için buradaki ağabeylerinizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın bize koymuş olduğu vizyon çerçevesinde gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bir taraftan iklim değişikliğiyle, afetlerle, sellerle mücadele ettiklerine, bir taraftan da kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Kurum, Vialand'ın bulunduğu bölgede yaklaşık 4 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi olduğunu aktardı.

- "Haliç'teki temizliği sürekli hale getirmek zorundayız"

Çocuklarla birlikte parkur alanını gezen Kurum, burada yaptığı açıklamada, Haliç'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde temizlendiğinin altını çizdi.

"Haliç'in hikayesi kolay bir hikaye değil" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk belediye başkanı olduğu dönemde maalesef Haliç'in yanında yürünemiyordu. Maskelerle geziliyordu. İstanbul'da o zaman promosyonla maske dağıtılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Haliç'in deniz sularıyla birlikte temizlenmesi ve oradaki ekolojik yaşamın yeniden başlatılması amacıyla önemli bir projeyi başlattılar. Oradaki dip çamuru binbir zahmetle taşıyarak bu alan oluşturuldu. Bu alan içerisinde de parklarıyla çocuk oyun alanlarıyla bir yaşam merkezi haline geldi. Bu çerçevede, Haliç artık kıyısında gezilebilir bir alan oldu."

Kurum, Haliç'i gözü gibi koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Haliç'i kaderine terk etmeyeceğiz, kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu kadar uğraş sonrasında bugün buradaki atık su arıtma tesislerinin iptal edildiğini, yapılmadığını hatta bu projelerin iptal edildiği süreçte de orada çevre konusuyla alakalı da ağaçlardan artış beklendiğini görüyoruz. Hayretle bu manzarayı izliyoruz. Bu kadar uğraşla devletin atıl bir alanını kıymetli hale getirip içinde istihdam oluşturan, yine bu alanda çocukların vakit geçirdiği bir proje haline gelmiştir. Haliç'teki temizliği de sürekli hale getirmek zorundayız. Çevre konusu süreklilik arz eden bir konu. Çevre mevzuatı çerçevesinde, doğa hassasiyeti çerçevesinde bu projeleri sürekli hale getirmek, siyasi alanın dışına çıkarmak zorundayız." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, Bakan Kurum, çocuklarla beraber açılış kurdelesini keserek, toplu fotoğraf çektirdi.

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