İkinci kez tahliye olan Metin Gürcan'ın itirazında mahkeme kararını verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın dün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmada, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itiraz etti.

Savcılık dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkati çekilerek, adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Başsavcılığın bu talebini yerinde görmeyen Ankara 26. Ağır Mahkemesi, itiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Talebe ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Gürcan'ın tahliye edilmesine yönelik savcılık itirazını kabul etmedi.

Yargılanmasına tutuksuz devam edilecek Gürcan, hakkındaki adli kontrol şartı gereği ikametgahının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.

- İtiraz üzerine tutuklanmıştı

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "casusluk" suçundan yargılandığı davanın 11 Mayıs'taki duruşmasında yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etmiş, dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek, Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.