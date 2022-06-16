Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 14:12
Dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan PKK şüphelisi V.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen V.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız