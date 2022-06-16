Biber davası! Dava açılan ilçe belediye başkanı konuştu

Aynı zamanda Ziraat Mühendisi ve biber üreticisi olan Vural, AA muhabirine, İslahiye biberinin Maraş biberine yakın olarak görülse de coğrafi ve üretim anlamında çok farklı olduğunu ifade etti.

İslahiye biberinin 32 bin dönümde ekildiğini, Gaziantep Ticaret Borsasının destekleriyle ürünü tescillediklerini dile getiren Vural, "Amacımız kimseyle rekabet içerisine girmek değil ama bizim bölgedeki biberin aroması, kalitesi farklıdır. Bunun da güneş ve toprak özelliklerinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

Vural, İskenderun'un deniz havası ve Gaziantep'in karasal ikliminin arasında yetişen biberlerin bölgenin bulut yapısıyla daha iyi nefes aldığını ve kaliteli ürün yetişmesini sağladığını kaydetti.

Bölgenin biberinin dünyada eşi benzeri olmadığını savunan Vural, "Bu iddiamızın bilimsel açıklaması yapıldı. Her ne kadar Maraş biberi coğrafi olarak birbirimize yakın gözükse de coğrafi özelliklerin biberimizin üzerinde büyük etkisi vardır. Biberimizin coğrafi işaretine yapılan itirazın yersiz ve mantıksız olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu ülkemizin ürünü ve katma değeridir. Hep beraber ele ele vererek dünyaya tanıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu, kuzeyde Nurdağı ve Amanos dağları ile güneyde İslahiye'den Suriye sınırına kadar olan bölgede yetişen, tazeyken yeşil, olgunlaştığında bayrak kırmızısı renginde ve orta derecede acı olan bibere, Gaziantep Ticaret Borsasının başvurusu üzerine "İslahiye biberi" coğrafi işareti vermişti.

Ancak kurumun isot, acı pul biber ve acı toz biber de üretilen biberi 5 Ocak 2022'de "İslahiye biberi" olarak tescillemesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsasını yargı önünde karşı karşıya getirdi. Bu biberin "Maraş biberi" olduğunu savunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, "İslahiye biberi" coğrafi işaretinin iptali talebiyle dava açtı. Davanın ön inceleme duruşması, Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görülmüştü.