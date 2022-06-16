Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı. TBMM Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonuna gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 23:05
İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Adalet Bakanlığına ardından da Cumhurbaşkanlığına gönderilen Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığına ulaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız