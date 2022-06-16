Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmak için ilgi büyük... Bu doğrultuda daha önce 23 Haziran olarak belirlenen başvuru süresi uzatıldı.

Adaylar, başvurularını "uzaya.gov.tr" adresi üzerinden yapabiliyor. Proje kapsamında, başvuranlar arasından iki uzay yolcusu adayı belirlenecek.

Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Son başvuru 30 Haziran

Başvurular 30 Haziran, saat 20.23'e kadar alınacak.

Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında; 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek gibi özellikler öne çıkıyor.