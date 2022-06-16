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Tevfik Göksu'dan İBB'ye '1000 minibüsü daha taksiye çevirin' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, taksi meselesiyle ilgili çözüm önerisinde bulunarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine çağrımızı yapıyoruz, acilen 1000 minibüsü daha taksiye çevirin." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 17:14
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Tevfik Göksu'dan İBB'ye '1000 minibüsü daha taksiye çevirin' çağrısı

Göksu, Saraçhane'deki İBB binası AK Parti Grup Odası'nda yaptığı açıklamada, İBB Meclisi'nde sunacakları toplu ulaşımla ilgili komisyon raporu öncesinde ulaşımda yaşanan sorunlarla ilgili bilgi vermek istediklerini söyledi. İstanbul'da 2007 yılında yaklaşık 2,5 milyon araç varken, bugün yaklaşık 4 milyon 700 bin araç olduğunu aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"Yani iki katından daha fazla, 15 yılda araç sayısı katlanarak devam etmiş. İstanbul'da günde 33 milyon yolculuk var. Bu 33 milyon yolculuğun yüzde 45'i yaya, yüzde 20'si özel, yüzde 7'si servis, yüzde 28'i ise toplu taşımayla yapılıyor. Toplu taşımada bu yolculuğun 7,5 milyonu elektronik sisteme entegre tesislerle yapılıyor. 3,8 milyonu ise elektronik sisteme dahil olmadan yapılıyor. Bu çerçeveden baktığımızda İstanbul'da 4,5 milyon günlük otobüsler, yani halk otobüsü, İETT otobüsü, metrobüsle yapılan yolculuk toplu taşıma sisteminde, otobüsler, metrobüslerin taşıdığı yolcu oranı yüzde 30, minibüsler 3 milyon, metro 2,7 milyon, servisler 2,7 milyon, taksi 1,5 milyon, vapur 0,5 milyon. Yani deniz şu anda en düşük seviyede. Şöyle baktığımızda toplu taşımada ana omurga lastikli ulaşımda, ondan sonra raylı sistem geliyor. Ondan sonra servis, minibüs ve taksi geliyor. İstanbul'da toplu taşımayla ilgili her bir toplu taşıma mecrasının kendi alanında istatistikler verilerine baktığımızda sürecin tamamıyla İstanbul halkının aleyhine işlediğini görüyoruz."

- "İstanbul dünyada trafikte bekleme süresinde maalesef birinci sırada"

"İstanbul toplu ulaşımda 3 yılda nereye geldi?" diyen Göksu, "2017-2018 yılında İstanbul dünyada ulaşımda, trafikte bekleme süresinde 6. sıradaydı. Yani trafik yoğunluğunda İstanbul dünyada 6. sıradaydı. Şu anda İstanbul dünyada trafikte bekleme süresinde maalesef 1. sıraya çıktı. 2018'de İstanbul'da ortalama hız 30,3 kilometre iken şu anda ortalama hız 24 kilometreye düştü. Yani 2018'de siz İstanbul ortalamasında 30,3 kilometre hız yaparken, şu anda 24 kilometre hız yapabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olarak ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İstanbul şu anda toplu taşımada dünyada en fazla beklenen kent olmuş maalesef 68 dakika. İstanbul'da ulaşımla ilgili sistem geri gitmiş. Toplu taşıma parametrelerini değiştirmek, onları belli bir alana çekmeniz lazım. Özellikle lastikli araçla ulaşım, İstanbul'da en fazla olduğuna göre, en büyük yatırımları buraya yapmanız gerekir. AK Parti dönemi yapılan kara yolu ulaşımı kavşak projesi, biten 32 adet. Peki 3 yıl Cumhuriyet Halk Parti'si dönemi devam eden sadece 7 proje. O da bizim dönemimizde temelleri atılmış 7 kavşağı dahi bitirememişler. Her gün 1248 aracın çıktığı bu kentte 3 yılda 7 karayolu düzenlemesini yapamamış bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımayı çözebilir mi?"

- Sunulan çözüm önerileri

Göksu, ulaşımla ilgili 7 temel önerilerini şöyle sıraladı:

"Birincisi, toplu taşımayı bütüncül ele alıp acilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım, master planını yapıp bitirmesi gerekir. Bugün maalesef İBB şu anda verisiz ve plansız yürüyor. Verisiz ve plansız bir şekilde yönetildiği için her şey birbirine girmiş durumda. İkincisi mutlak suretle İBB toplu ulaşımı master planı çerçevesinde acilen hat optimizasyonu yapması gerekir. Çünkü yeni yolculuk alanları çıktı. Yeni yönler, yeni süreçler ortaya çıktı. Özellikle bizim bitirmiş olduğumuz metrolarla beraber İstanbul'a metrolar genişledi. Metro alanın genişlemesi, Avrasya'nın, Marmaray'ın değişik köprülerin açılmasıyla beraber hat optimizasyonlarının değiştirilmesi gerekir. Üzülerek ifade ediyoruz ki bugün şu 3 yıllık dönem içerisinde hiçbir hat optimizasyonu, değerlendirilmesi yapılmamış.

Üçüncüsü AK Parti döneminde başlatılmış metroların, raylı sistemin ivedilikle bitirilmesi gerekiyor. Hani İBB'nin değişik yerlerde tabelasını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz tabelada 'aynı anda dünyada en çok metro yapan kentiz' diyor. Şimdi bakın bu metroların hepsi AK Parti döneminde başlamış. Bırakın metroyu, projesi dahi ihale edilmemiş. Şimdi aynı dönemde işe başlayan İBB bizim meclise getirip de her türlü borçlanma yetkisini verdiğimiz, her türlü finansal altyapısını ve kurgusunu hazır hale getirdiğimiz ve teslim etmiş olduğumuz metrolarda şu anda hat başı aldıkları mesafe ne kadar biliyor musunuz, 600 metre. Bir şekilde Ulaştırma Bakanlığımızın yürütmüş olduğu metrolarda aldığı mesafe hat başına 4,2 kilometre. Acilen İstanbul Büyükşehir Belediyesini aklını başına almaya davet ediyorum."

- "Durdurulmuş projeler başlatılmalı"

Raylı sistemlerin bir an önce bitirilmesi için AK Parti grubu ve Cumhur İttifakı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Göksu, "Dördüncü önerimiz AK Parti döneminde başlatılan lastikli ulaşım ile karayolları projelerimiz. Başta Levazım Tüneli olmak üzere bütün kapatılan projelerin, durdurulan projelerin, kapatılanların açılmasını, durdurulanların da ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. İBB Başkanı diyor ki günde 70 bin araç geçecek diye ben niye tünel yapayım. 55 dakikanın üzerinde seyreden bir trafiği 5 dakikaya düşüren hat için siz tünel yapıyorsunuz. Ve yaklaşık olarak o günkü fiyatla 202 milyon para harcanmış tüneli kapatıyorsunuz. Bunun ivedilikle açılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

- "İBB atıl kalan hatlardaki minibüsleri halk otobüslerine dönüştürmeli"

Tevfik Göksu, İstanbul'da yaklaşık 7 binin üzerinde minibüs olduğuna da dikkati çekerek, ulaşım akslarının yenilenmesinden dolayı müşteri sorunu çekebildiklerini, verimliliklerinin düştüğünü, birçok minibüs hattında artık yolcu verimliliğinin eskisi gibi kalmadığını, yeni verimlilik alanları oluşturulması gerektiğini söyledi.

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Göksu, "Tarihi çağrılarımızdan bir tanesini yapıyoruz. İBB ivedilikle hemen hat optimizasyonu yaparak bu atıl kalan hatlardaki minibüsleri, belli hesaplamalar, matematiksel ve hukuksal hesaplamaları yaparak halk otobüslerine dönüştürmenizi teklif ediyoruz. Bunun için mecliste bizden hangi desteği istiyorsanız vermeye hazırız." dedi.

- "1000 minibüsü daha taksiye çevirin"

Yedinci tekliflerinin taksi meselesiyle ilgili olduğunu dile getiren Göksu, şunları ifade etti:

"İstanbul'da toplu ulaşımda taksi yüzde 10 paya sahip. İstanbul'daki bütün yolculuk içerisinde taksinin payı yüzde 3. Nedense İBB yüzde 97 ile ilgilenmiyor, yüzde 3'le ilgilenmeyi çok seviyor. Oradaki motivasyon kaynağı nedir onu bilmiyorum. Şimdi taksiyle ilgili 3 yıldan beri İstanbul ve İstanbul halkının gündemi meşgul ediliyor. Sürekli UKOME'ye taksi plakasıyla ilgili teklifler geliyor. Taksi sorunu görüyorsak başka, plaka sorunu görüyorsak başka bakmamız lazım. Biz bu meseleyi kökten çözmek için tarihi teklifimizi yapıyoruz. Rahmetli Kadir abi döneminde başlayan proje olan 1000 minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifini yapmıştık. 1000 minibüs taksiye dönüştü. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesine çağrımızı yapıyoruz, acilen 1000 minibüsü daha taksiye çevirin. Bu konuda bizim AK Parti grubu olarak hangi alanda nerede katkı sunmamız gerekiyorsa katkı sunmaya hazırız. Yani daha önce çevrildi. 1000 daha çevirin, ortalama 2 bin minibüs çevrilmiş, 2 bin taksi ilave olarak İstanbul halkına hizmet etmeye hazır hale gelmiş olabilir."

Göksu, taksiyle ilgili meselenin organizasyon meselesi olduğuna işaret ederek, "Siz bir tane aplikasyon, nitelik çalışması, eğitim çalışması yapmayacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ağzından şu ana kadar bir tane şey duydunuz mu, taksiyle ilgili hayır. Tutturdular plaka. Daha önce 1000 tane çevirdiğiniz gibi eski sisteme entegre değil, yepyeni bir tasarımla, yepyeni bir yaklaşımla, aplikasyonuyla, iç dizaynıyla, kontrolüyle bütün yatırımlarıyla beraber İstanbul halkına hazır hizmete sunulacak hale getiriniz. Eğer taksi meselesine nitelik kazandırmak, daha verimli taksi hizmeti sunmak istiyorsanız buyurun her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

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