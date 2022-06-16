Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Ankara'da sürpriz bir görüşme kulisleri hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme bir saatten fazla devam etti.

Görüşmeden sonra gazetecilere bir açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'güzel bir görüşme' yaptıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Asgari ücret bırakın aralık ayını haziran ayında bile insanlar alım gücünü kaybetti.

Güzel bir görüşme oldu, bazı işverenler asgari ücret artırılsın diyor, onların elini tutan mı var. Konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılacak. Toplumu memnun edecek bir açıklama olacağını düşünüyorum."

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 TL'ye yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadesini kullanmıştı.