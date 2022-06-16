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Rekabet Kurumu'ndan 4 teknoloji şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 20:49
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Rekabet Kurumu'ndan 4 teknoloji şirketine soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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