Taksimetreyi erken açtı, duruma itiraz eden yolcuya yumruk attı

İstanbul Esenyurt'ta bir taksi şoförü yolcusunu almaya giderken taksimetreyi durakta açtı.

Her zaman aynı güzergahı kullanan yolcu ise bu durumu fark ederek duruma tepki gösterdi.

Taksici, taksimetrede yazan ücreti almakta ısrarcı oldu.

Bunun üzerine sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi fakat taksici, kadını indirmek yerine yumruk attı.

Taksimetre ne zaman açılmalı?

Yaşanan bu olay, "Taksimetre durakta mı yoksa yolcu taksiye binince mi açılmalı?" tartışmasına neden oldu.

Vatandaşlar bu soruya ''Taksimetreyi kapının önüne geldiği zaman açması gerekiyor'' ve ''Taksicinin hatası taksimetreyi önceden açması ve bayana şiddet uygulaması bu taksicinin ehliyetinin alınması lazım bence trafikte durması büyük bir suç'' şeklinde cevap verdi.

Kanuni düzenlemeler bulunuyor

Taksimetrenin ne zaman açılacağına yönelik kanuni düzenlemeler bulunuyor.

Taksicinin yolcuyu almadan bir ücreti talep edemeyeceğini vurgulayan Avukat Derya Özyurt, ''Burada taksici hem kanuna aykırı hareket etmekte. Hakkı olmayan bir ücreti yolcudan talep etmekte. Hem de buna karşı çıkan yolcuya karşı türk ceza kanunu bakımından kasten yaralama suçunu işlemektedir'' dedi.

Taksicinin yumruk attığı kadın yolcu şikayetçi oldu.