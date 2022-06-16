FETÖ'den aranan esnaf tutuklandı
Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan esnaf, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 22:46
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan M.K. isimli esnafı düzenledikleri operasyon sonucu evinde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız