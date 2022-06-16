Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Bursa?da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300?er TL burs verecek.

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.

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