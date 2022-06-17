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Sezgin Baran Korkmaz önce ABD'ye iade edilecek

Avusturya Adalet Bakanlığı, Wels kentinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın öncelikle ABD'ye iadesine karar verdi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Haziran 2022 07:20
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Sezgin Baran Korkmaz önce ABD'ye iade edilecek

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Bakanlığın, Türkiye ve ABD tarafından iadesi istenen Korkmaz'a ilişkin dün karar aldığını ancak ülkede bugün tatil olduğu için karara ilişkin resmi yazının henüz kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Ceyhun, kararın kendilerine iletilmesinin ardından hemen bakanlıkla irtibata geçildiğini ve karara ilişkin bilgi edinildiğini aktardı.

İLK SUÇ ABD'DE İŞLENMİŞTİ

Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığının iade önceliğini ABD'ye tanıdığı bilgisinin kendilerine verildiğini kaydeden Ceyhun, bu kararı Korkmaz'ın temyize götürebileceğini belirtti.

Ceyhun, "Bakanlıktaki yetkililer, eğer Korkmaz'ın avukatları kararı temyize götürürse Yargıtayın vereceği hükmü bekleyeceklerini bizimle paylaştılar." diye konuştu.

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmiş, daha sonra da Mart 2022'de ABD'nin iade talebini de yerinde bulmuştu.

AVUSTURYA'DAKİ HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

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