Düzensiz göçmenlerle 4 koldan mücadele

Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
Özel sektörde maaş zammı başladı
Özel sektörde maaş zammı başladı
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Düzensiz göçmenlerle 4 koldan mücadele

Sorunun kaynağı ülkelerle temas kurulacak. 11 koordinatör vali görevlendirildi. Van'a polis takviyesi yapıldı. Sınır duvarı aktif kullanımda.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Haziran 2022 07:37
Yazdır
Düzensiz göçmenlerle 4 koldan mücadele

Hükümet'in, düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uyguladığı dört ayaklı strateji sonuç verdi. Bugüne kadar 2 milyon 626 bin 295 mültecinin sınırdan geçerek Türkiye'ye gelmesi engellendi. İşte dört ayaklı stratejinin ayrıntıları:

DİPLOMATİK TEMAS

Dört ayaklı stratejinin ilk ayağını, sorunun kaynağı olan ülkede, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle olayların çözüme ulaştırılması için atılması planlanan adımlar oluşturuyor. Bu konuda Afganistan ve Ukrayna örnek gösterilirken, siyasi sorunların çözülmesine yönelik destek girişimlerinin yanı sıra, TİKA ve Kızılay gibi kurumlar aracılığıyla gönderilen insani yardımlar etkili oluyor.

SINIR GÜVENLİĞİ

Van, Iğdır ve Ağrı gibi kritik illerdeki sınırlarda duvarların bu yıl sonuna kadar tamamlanması düzensiz göçü önlemede yüzde 90'ın üzerinde bir katkı sağlayacak. Ayrıca, Van'a yaklaşık 1.000 Polis Özel Harekat ve 1.080 Jandarma personeli takviyesinin yanı sıra, Van Gölü'ne de Sahil Güvenlik personeli gönderildi. Bu unsurlar,termal kamera, gece görüş cihazları ve optik kuleler gibi teknolojiyle desteklenecek. Böylelikle İran sınır güvenliği sağlanmış olacak.

GÖÇ ROTALARI

12 vali koordinatör olarak görevlendirildi, göç rotaları ile güzergahlar oluşturuldu ve buralara güvenlik birimleri yerleştirildi. Bu sayede, 39 bin 314 organizatör ve 1 milyon 246 bin 376 göçmen yakalandı.

SINIR DIŞI

Bu stratejinin dördüncü ayağını da yakalananların sınır dışı edilmesi oluşturuyor. Bu yıl 110 bin 968 kişi yakalanırken, bunların 35 bini sınır dışı edildi.

EBRU KARATOSUN

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddialarına Valilikten açıklama
Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddialarına Valilikten açıklama
THK'nın yangın söndürme uçaklarının bakımlarında sona gelindi
THK'nın yangın söndürme uçaklarının bakımlarında sona gelindi
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
7,5 milyon yıllık fosil çalışmaları dünyanın ilgisini çekiyor
7,5 milyon yıllık fosil çalışmaları dünyanın ilgisini çekiyor

Bu Habere Tepkiniz

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Günde 10 dakikanızı ayırarak günlük 300 dolar kazanın

Günde 10 dakikanızı ayırarak günlük 300 dolar kazanın

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Bursa?da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300?er TL burs verecek.