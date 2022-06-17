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Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü

Kiracı ve ev sahibinin kendi istekleriyle bile olsa kira zam sınırını aşmaları mümkün değil. Avukat Sefa Karcıoğlu "Örneğin yüzde 50'de anlaşıldı... Yüzde 25'i kira ödemesi, kalan ücret farklı hesaba yatırılıyor. Tarafların arası bozulursa, kiracı fazla ödemeyi geri alabilir" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Haziran 2022 07:45
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Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü

Kira artışlarında 1 Temmuz 2022 ve 1 Temmuz 2023 arasında yapılabilecek en yüksek zam oranını yüzde 25 olarak sınırlandıran yasa tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edilişti. Ancak konuyla ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Kiracılar zam sınırına memnun olurken, ev sahipleri enflasyonun altında kalması nedeniyle şikayetlerini dile getirdi. Hal böyle olunca ev sahipleri kiracıları evden çıkarmak için çeşitli bahaneler üretmeye başladı. Günün sonunda mahkemeler kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları ile doldu taştı. Yılan hikayesine dönen kira zam sınırı ile ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Kanunda yer alan 'Yüzde 25 sınırının üzerine çıkılamaz' ibaresi ev sahibi ve kiracı limiti aşmak istese bile gerçekleşemiyor. Bu nedenle ev sahibi ve kiracılar arasında iyi niyetli yapılan anlaşmalar geçersiz sayılıyor.

'ÜSTÜNE ÖDEME GEÇERSİZ'

Kira artışlarında yüzde 25 zam sınırı ile ilgili sorularımızı cevaplayan Avukat Sefa Karcıoğlu, büyük bir kargaşa yaşandığını belirterek, mahkemelerde bu tür davaların ciddi anlamda arttığını söyledi. İki tarafın istemesi durumunda bile yüzde 25 zam oranının geçilemeyeceğini sorduğumuz Karcıoğlu "Yeni kanunda 'üstüne yapılan ödemeler geçersiz sayılıyor' diye bir ibare var. Yani kiracı ve ev sahibi anlaşarak ve iyi niyetli şekilde yüzde 25 zam sınırının üstüne çıkamıyor. Ancak kontratta belirtilen yüzde 25 zammı bankaya yatırıp, kalanı elden verebilir. Bunun karşılığında da imzalı bir yazı alabilir. Ya da yüzde 25 zammın üstünü kira ödemesi diyerek değil başka şekilde hesaba yatırır" dedi.

GİR-ÇIK YAPILABİLİR

Ancak bu tür ödemelerin (kayıt dışı) ileride sıkıntı olabileceğini söyleyen Karcıoğlu "Bugün kiracı ve ev sahibi iyi iken, bir sonraki gün kötü olabilirler. Bu durumda kiracı yüzde 25 zam üstünde verdiği paranın tamamını geri alabilir. Çünkü ev sahibinin 'sebepsiz zenginleşmesi' söz konusu. Şayet bunların hiçbirini yapmak istemiyorlarsa da eski kontratı feshedip, yeni kontrat yapılabilir. Kısacası iki türlü de çıkmaz bir durum yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

KAAN ZENGİNLİ

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