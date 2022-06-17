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5 ilde hava ambulans hizmetine son veriliyor

Sağlık Bakanlığı kur farkından dolayı maliyetlerin arttığını belirterek bazı illerde hava ambulans hizmetine son veriyor

Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 17 Haziran 2022 07:56
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5 ilde hava ambulans hizmetine son veriliyor

Sağlık Bakanlığı kur farkından doğan maliyetler nedeni ile Sivas, Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon'da hava ambulans hizmetlerini durduracağını açıkladı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bu hizmetin iptal edilmesiyle kış koşullarında hastaların hastaneye ulaşmada büyük sorunlar yaşayacağına dikkat çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi.

BAKANLIK İLLERE MAİL GÖNDERDİ, PERSONEL ÜCRETSİZ İZİNE AYRILDI

Sağlık Bakanlığı'nın kur farkından doğan maliyetlerin artması sonucu 5 ilde Ekim 2022'den itibaren hava ambulansı hizmeti vermeyeceğini anlatan CHP'li Karasu, bu illerdeki hava ambulans merkezlerinin kaderine terk edilerek çalışan personelinde ücretsiz izne ayrıldığını ileri sürdü.

Sivas'ta kış koşullarında hastaların hastaneye ulaşmada ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu hava ambulansı hizmeti iptal edilerek adeta Sivas'a ceza verildiğini belirtti.

"MANİDAR BİR DURUMDUR"

Karasu, "Her fırsatta sağlıkta çağ atladık diyen AK Parti iktidarından önce Sivas'ta altı hastane vardı şu an ikiye düştü, yatak sayısı da azaldı. AK Parti geldi Numune, Devlet Demir, yolları, SSK, Askeri ve Kızılay hastanelerini kapattı. Şimdi de Sivas'ın hava ambulansı alındı. Ambulans helikoptere en çok ihtiyaç duyulan bir il olan Sivas'tan bunun alınması çok manidar bir durumdur. Sivas'taki beceriksiz yönetim, beceriksiz siyaset ambulans helikoptere de sahip çıkamadı" dedi.

"GARANTİLİ PROJELERE GELİNCE GÖZARDI ETTİĞİNİZ KUR FARKI, 5 HELİKOPTER İÇİN Mİ GEÇERLİ?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Karasu, "Binlerce kilometre uzaktan getirilen hastaları şov malzemesi yaparken Sivas başta olmak üzere Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon'da ambulans helikopter hizmetinin sona vermesi vicdanınıza sığıyor mu? Garantili projelere gelince göz ardı ettiğini kur farkı, 5 tane helikoptere için mi geçerli. Sağlık Bakanlığınızın kur farkını karşılayacak kadar bütçesi kalmadı mı? Yoksa insan sağlığınıza verdiğiniz değer bu kadar mı?" diye sordu.

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