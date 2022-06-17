Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre;

Akşam saatlerinde yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Rakamları sundum, yıl başında şuydu, şimdi şu diye.. Cumhurbaşkanı 'her şeyin farkındayım' dedi" ifadesini kullandı. Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı ile herhangi bir artış oranı görüşmediklerini belirtirken, Cumhurbaşkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını işaret ederek, "Arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde sizinle paylaşırlar" dediğini aktardı.

Atalay: İşveren artışın devletçe karşılanmasını istiyor

Türk-İş Başkanı, daha önce enflasyondaki artış kadar bir artışın yapılması talebini hatırlatarak, "aynı noktada" olduğunu söyledi. Türk-İş'in açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının hatırlatılması üzerine ise Atalay, "Söylemek kolay, 10 bin olsun derim. Ancak istediğinle aldığının uyumlu olması lazım. İşveren de artış olsun ama artışı devlet karşılasın diyor.. Ben işçinin, insanın emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum" dedi. Ergün Atalay, "umuyorum önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı iyi bir sonuç açıklar" ifadesini kullandı.

Bazı işveren kuruluşlarının da "asgari ücret artsın" açıklaması yaptığını belirten Ergün Atalay, "Onların elini tutan yok. Zam yapsınlar. Böyle söyleyenlerin çoğunda sendika da yok" diye konuştu. Ergün Atalay, asgari ücrette ara artış yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtti.