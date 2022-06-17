Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı mı? Gece yarısı açıklama geldi

1987 yılında Turgut Özal'ın fikri önderliğinde kurulan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Arınç'la sadece baş selamı verip tokalaşmadığı görüntüler olay oldu. Kimi Kılıçdaroğlu'nu alkışladı bu tavrından dolayı kimi de eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, gece yarısı Bülent Arınç'la el sıkıştıkları görüntüleri twitter hesabından paylaşarak, "tokalaşmadı" iddialarını yalanladı. Kılıçdaroğlu, "Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık" dedi.