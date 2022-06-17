Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar haftayı 17,32 seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,3010
|17,3020
|17,3190
|17,3200
|Avro
|18,1500
|18,1510
|18,1300
|18,1310
|Sterlin
|21,1750
|21,2810
|21,0810
|21,1860
|İsviçre Frangı
|17,8120
|17,9010
|17,8190
|17,9080
|ANKARA
|ABD Doları
|17,2710
|17,3510
|17,2890
|17,3690
|Avro
|18,1100
|18,1900
|18,0900
|18,1700
|Sterlin
|21,1150
|21,3250
|21,0210
|21,2310