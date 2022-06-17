Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Haziran'da Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdükleri iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 19 zanlının daha savcılık sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 13'üne adli kontrol tedbirleri uygulandı, bir zanlıya ev hapsi cezası verildi. Bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınarak 16 Haziran'da adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'sine adli kontrol tedbirleri uygulanmış, biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 bin 700 dolar, 1 adet F serisi 1 dolar, 71 bin 790 lira, 869 avronun yanı sıra bazı ülkelere ait bir miktar döviz ile 70 yasaklı kitap, FETÖ ile bağlantılı 28 fotoğraf, terör örgütü ile ilişkili olduğu değerlendirilen 22 ajanda ve örgüt üyelerine dağıtılmak üzere erzak bulunan depo tespit edildiği belirtildi.