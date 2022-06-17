Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi

Reyonlar arasında dolanan 2 inek marketteki güvenlik kameralarına takıldı. Alışveriş yapan insanların arasında dolaşan inekleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Markette gezerken inekleri cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş ise, "Şu ineklere bak, markete girmişler. İnekler bile marketten bir şey alamadan boş çıktılar, güçleri yetmedi, alamadılar ne yapsınlar" diyerek olaya şakayla yaklaştı.

Kasap reyonun olduğu kısımda bir süre duran hayvanlar, daha sonra etrafa zarar vermeden marketten çıkarak uzaklaştılar.

"Süt ürünlerimizi denetime geldiler diyerek aramızda şakalaştık"

İneklerin markette dolaşma görüntülerini izledikten sonra yüzünde tebessüm oluştuğunu ve şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen market sahibi Emrah İşaşır, "Geçen gün marketlerimizden birine 2 tane inek girdi. Kurban pazarına getirilen hayvanlar, sahiplerinden kaçmış olacak ki bizim marketimizde dolaşmaya girmişler. Bir süre dolaştıktan sonra bir yere zarar vermeden çıkmışlar. Bu görüntüleri çalışan arkadaşlarımız kaydetmişler, bizde de güzel bir anı olarak kaldı. Marketlerimizde süt ürünlerimiz de bulunuyor, bunların denetimine geldiler gibi bir izlenim verdi bize. Sütlerini mi kontrol ediyorlar diyerek, arkadaşlarımızla aramızda şakalaştık" dedi.