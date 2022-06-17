Anestezi teknisyeni Büşra, ameliyathanede ölü bulundu
Trabzon'nun Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu (27), ameliyathanede ölü olarak bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 16:34
Akçaabat ilçesindeki özel hastanede anestezi teknikeri Büşranur Muhcu (27), mesai arkadaşları tarafından ameliyathanede hareketsiz bulundu.
Hastanede nöbette olan Muhcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız