Aile Bakanlığı bünyesinde ilk kez 'Babalar Günü' kutlanacak

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenecek programla, aile yapısının güçlenmesi ve desteklenmesi çalışmalarında görevli baba olan kurum çalışanlarının katılımıyla Babalar Günü ilk kez kutlanacak.

Ailenin korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik eğitimden, çalıştaylara, aile bütünlüğünün devamı için danışmanlık hizmetlerinden, evde bakım yardımlarına kadar pek çok alanda hizmet veren Bakanlık, anne, çocuk, büyükanne-büyükbaba ve babaya yönelik iş, eğitim ya da bakım desteği ile aile çatısının muhafaza edilmesine destek oluyor.

Bakanlık nezdinde her yıl kutlanan "Anneler Günü"nün ardından bu yıl da yeni bir uygulamaya imza atılacak.

Bu kapsamda Babalar Günü, aile yapısının güçlenmesi ve desteklenmesi amacıyla merkez ve il teşkilatlarında yürütülen çalışmalarda görevli personelin motivasyonunu desteklemek ve "aile"nin toplum içindeki önemine dikkat çekmek için Bakanlık nezdinde ilk kez kutlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla, Ankara Başkent Öğretmenevinde, 19 Haziran'da Babalar Günü Programı düzenlenecek.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen programa, Bakan Yanık ile birlikte kurumun her kademesinde görev yapan 81 ilden baba olan personel katılacak. Programda, bakan yardımcıları da bulunacak.

Ayrıca 81 ilde hafta boyunca hizmetlerden yararlanan babalar ziyaret edilerek, Babalar Günü kutlanacak ve babanın ebeveyn olma rolüne vurgu yapan konferans, söyleşi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

- Aile Eğitim Programları ile sorun çözme kapasitesi artırılıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından, ailelere ebeveynlik becerilerinin desteklenmesi amacıyla 2013 yılından bu yana Aile Eğitim Programı uygulanıyor.

Aile üyelerinin bilgi-bilinç düzeylerinin ve sorun çözme kapasitelerinin artırılması, sahip oldukları kaynakları etkin kullanmaları ve çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerini edinebilmeleri amacıyla uygulanan Aile Eğitim Programı kapsamında, eğitim-iletişim, medya, hukuk, sağlık ve iktisat alanlarında ücretsiz eğitimler veriliyor.

2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 2.6 milyon vatandaş eğitimlerden yararlandı.

Türkiye genelinde devam eden eğitimler, tüm il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde ücretsiz olarak veriliyor.

Ayrıca aile içi sorunların çözümünde aileler danışmanlık hizmetleriyle de destekleniyor. Aile danışmanlığı hizmeti kapsamında, eşler arası ilişki, ebeveyn çocuk ilişkisi, bireysel danışmanlık gibi konularda ücretsiz hizmet sunuluyor.

Aile bütünlüğünün sağlanması ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirilebilmesi için de "Anneler Günü", "Babalar Günü", "Koruyucu Ailelik Günü" gibi özel günlerde de düzenlen programlarla ailenin korunmasının toplum içindeki önemine dikkat çekiliyor.