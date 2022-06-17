Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti

Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Tokat'ta rüşvet operasyonu! 3'ü kamu görevlisi 8 gözaltı
Tokat'ta rüşvet operasyonu! 3'ü kamu görevlisi 8 gözaltı
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
Özel sektörde maaş zammı başladı
Özel sektörde maaş zammı başladı
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti

Yunanistan'ın, 2020 yılından 31 Mayıs 2022'ye kadar toplam 41 bin 523 düzensiz göçmeni geri ittiği belirlendi.

Eklenme : 17 Haziran 2022 12:16
Yazdır
Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) hazırladığı Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Raporu'na göre, gelişmiş ülkelerin güvenlik ve menfaatini öne alan mevcut sistem ve politikaların en somut neticesinin göç olduğuna işaret edildi.

Çatışmanın yaşandığı coğrafyalardaki insanlara yaşam hakkı tanımayan ortamların doğmasına neden olan gelişmiş ülkelerin, bu insanların yaşayabilmek ümidiyle yaptıkları göçe sert ve katı geri itme politikalarıyla engel oldukları belirtilen raporda, uluslararası literatürde kullanılan "geri itme" kavramının, yaşanan ağır hak ihlallerini tanımlamak için tek başına yeterli olmadığı kaydedildi.

Raporda geri itme uygulamalarına göz yumulmaya devam edilmesinin, önlem alınmadığı takdirde insan hakları ve sığınma hukukuna ilişkin tüm kazanımların yitirilmeye başlandığı tarih olarak kayıtlara geçeceğine, öte yandan Suriye, Afganistan ve diğer bölge coğrafya ülke vatandaşlarına takınılan kapalı kapı politikasının, Ukraynalı göçmenlere takınılmadığına dikkat çekildi.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik insan hakkı ihlallerine yer verilen raporda, Yunanistan'ın uygulamalarının uzun süredir sığınma hakkı ihlalinin çok üzerinde olduğu ve yaşam hakkını dahi ihlal eder hale geldiği bildirildi. Bu ülkenin karadan geri itme uygulamaları sonucunda geçen yıl 53, bu yıl 31 Mayıs itibarıyla ise 33 düzensiz göçmenin donarak ve Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Raporda, Yunanistan'ın denizden geri itme uygulamalarında, düzensiz göçmenlerin bazen elleri arkadan kelepçelenerek, bazen de can yeleği giydirilmeden doğrudan denize atıldığının tespit edildiği, bu uygulama sonucunda geçen yıl 8, bu yıl 31 Mayıs itibarıyla 3 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

- "Buz dağının görünen yüzü"

Raporda yer verilen Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Yunanistan unsurları tarafından 2020 yılından 31 Mayıs 2022'ye kadar toplam 41 bin 523 düzensiz göçmeni geri itildiğinin tespit edildiği aktarılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Geri itme başlı başına uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi geri itme uygulamalarının pek çoğuna ağır hak ihlalleri eşlik etmektedir. Sınır Şiddetini İzleme Ağının 2019 yılından 2020 Ağustos'a kadar Yunan unsurları tarafından Meriç Nehri'nde yapılan geri itme uygulamalarına ilişkin verileri incelendiğinde, geri itme uygulamalarının ağırlığı hakkında fikir edinilebilmektedir. Buna göre geri itme ifadelerinin yüzde 98'inin işkence ve kötü muamele içerdiği belgelenmiştir. Yunanistan sınırına gelen 8 bin mülteciden yüzde 88'inin dövme ve tekmelemeye, yüzde 97'sinin hırsızlığa, yüzde 49'unun soyunmaya zorlanmaya, yüzde 16'sının suda boğulmaya, yüzde 19'unun silah kullanımına, yüzde 5'inin cinsel saldırıya, yüzde 8'inin elektrik şokuna maruz kaldığı; bugüne kadar Yunanistan sınırına gidip de şiddete uğramayanların oranının ise sadece yüzde 2 olduğu; şiddete, tacize ve istismara maruz kalan ya da tanık olan çocukların oranının da yüzde 68 olduğu belgelenmiştir."

Geri itilen kişilerin haklarını araması, şikayet mekanizmalarına erişimi ve ihlalleri bildirmesi etkin bir şekilde engellendiği için tespit edilebilen rakamların buzdağının görünen yüzünü oluşturduğuna işaret edilen raporda, geri itme uygulamalarının resmi görevliler tarafından yapıldığının yüzlerce vakayla kanıtlandığı; pek çok vakada yer alan sivil giyimli kişilerin de resmi görevlilerle koordineli şekilde veya onların emir ve talimatları altında çalıştığının tespit edildiği anlatıldı.

Raporda, geri itme uygulamalarının devletlerin politikalarından bağımsız olmadığı, bu nedenle bireysel vakalardan ziyade sistematik şekilde emir komuta zinciri içerisinde uygulandığının açık şekilde anlaşıldığı vurgulanarak, Yunanistan tarafından göçmen ve mültecilere uygulanan 50 farklı geri itme uygulaması sonucunda 18 ayrı hak ihlali yapıldığının tespit edildiği bildirildi. Raporda, "Yunanistan tarafından yapılan bu eylemlere Frontex'in de (Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) iştirak ettiği, pek çok eylemi desteklediği ve pek çoğuna da göz yumduğu somut kanıtlarla ortaya konulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan bu özel raporla, geri itme uygulamalarının ve yaşanan hak ihlallerinin mağduru olan, kendisini maruz kaldığı güç karşısında çaresiz hisseden, sesini duyuramayacağını düşünen, hakkını arama ümidini kaybetmesi için sistematik, organize ve planlı eylemlerin hedefi olan ve hakkını arama ümidini kaybeden tüm mülteci ve göçmenlerin sesinin, insanlığın ortak vicdanına ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

- "Geri itme iddialarını reddetme politikası terk edilmeli"

Raporda, Avrupa Birliği, Yunanistan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Türkiye'ye yönelik önerilere de yer verildi.

Avrupa Birliğine, göç ve göçmenlerle ilgili alınacak tüm kararlarda ve sınır kontrollerinde insan hakları ve uluslararası koruma hukukunun temel alınması gerektiği, göçe ne pahasına olursa olsun engel olma politikasının terk edilmesi ve göçe neden olan etkenlerle mücadeleye odaklanılması önerilirken; Yunanistan için sıralanan önerilerden bazıları şöyle:

KAPAT [X]

"Karadan ve denizden yapılan sistematik geri itme uygulamaları terk edilmelidir. Göçmenlere insan onuruna saygılı bir şekilde muamele edilmeli, uluslararası insan hakları düzenlemelerinin uygulanmasını güçlendirmeye yönelik adımlar atılmalıdır. Botları patlatma, elbiselerin çıkarttırılarak soğuk havada geri itme, elleri bağlayarak denize veya nehre atma, ateşli silah kullanma gibi yaşam hakkını ihlal eden ve tehlikeye sokan sert ve katı uygulamalar terk edilmelidir. Geri itme iddialarını reddetme politikası terk edilerek, iddialar bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalıdır."

Raporda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine yönelik önerilere de yer verilirken, Türkiye'nin geri itme vakalarını incelemek üzere uluslararası bir komisyon kurulması için çalışma yapması önerildi. Türkiye'nin geri itme vakalarını uluslararası kamuoyuna, kurum ve kuruluşlara, basın kuruluşları ile Yunanistan mercilerine düzenli olarak kanıtlarıyla birlikte raporlaştırılarak iletmesi; geri itme mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve yaşanacak mağduriyetlerin önlenebilmesi için mülteci ve göçmen haklarını öne alacak bir müzakere, diyalog ve iş birliği odaklı politikanın daha etkin bir şekilde işletilmesi yolunun seçilmesi tavsiye edildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Rusya, Avrupa'ya gaz arzını azaltacağını söyledi: Fiyatlar 109 avroya çıktı
Rusya, Avrupa'ya gaz arzını azaltacağını söyledi: Fiyatlar 109 avroya çıktı
NATO: PKK, Finlandiya ve İsveç tarafından da terör örgütü olarak tanımlanmıştır
NATO: PKK, Finlandiya ve İsveç tarafından da terör örgütü olarak tanımlanmıştır
NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız
NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız
İsrail basını: İran, İsrailli turistleri kaçıracaktı planı MİT engelledi
İsrail basını: İran, İsrailli turistleri kaçıracaktı planı MİT engelledi
İtalya'daki helikopter kazasında karakutu enkazda bulunamadı
İtalya'daki helikopter kazasında karakutu enkazda bulunamadı
Katar ile Total arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı
Katar ile Total arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Günde 10 dakikanızı ayırarak günlük 300 dolar kazanın

Günde 10 dakikanızı ayırarak günlük 300 dolar kazanın

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Bursa için güçlü işbirliği

Bursa için güçlü işbirliği

Bursa'da kentleşmeden çevreye, ulaşımdan kırsal hizmetlere kadar farklı alanlarda akademik temelli tespitler yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.