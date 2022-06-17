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Bakan Özer, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Ben tüm öğrencilerimizi bu süreçte maskelerle kararlı bir şekilde okula gelip eğitimden kopmadıkları için ve bugün itibarıyla da başarılı bir şekilde karnelerini aldıkları için kutluyorum ve tüm öğrencilerimizi karnelerinde kırık notlar olsun olmasın bu dönem başarılı sayıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 13:05
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Bakan Özer, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu

Özer, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ndeki konuşmasına, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizleri Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl yüz yüze eğitime ara verilen bir dönemden sonra verilen 2022 eğitim ve öğretim yılının sonunda böylesine coşkulu bir ortamda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diyerek başladı.

Bugünü, ilk kez temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında İstanbul'daki ilkokullar ve ortaokullarda öğrencilerle kurmuş oldukları ve dünyanın en büyük Türk müziği çocuk korosuyla taçlandırdıklarını belirten Özer, korodaki tüm öğrencileri de canı gönülden kutladığını söyledi.

Özer, öğrencilerin kısa sürede böyle güzel performans sergilemelerine katkı veren öğretmenlerine ve Bakanlık olarak Türk musikisinin tüm okullarda yaygınlaşmasında kendilerine danışmanlık yapan Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'ya da teşekkür etti.

- "Ülkemizin fedakar öğretmenlerini tek tek kutluyorum"

Bu etkinlikleri 81 il, 922 ilçede yaygınlaştırarak sadece akademik olarak başarılı değil, kendi kültürünü, değerlerini içselleştirmiş bir gençlikle dünyaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak yeni şeyler söyleyeceklerini aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'm, 2021-2022 eğitim öğretim yılını sizlerin destekleriyle kararlı bir şekilde, tek gün bile eğitime ara vermeden, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ederek bugün itibarıyla eğitim öğretimi tamamlamanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Öncelikle zatı devletlerinize en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadınız. Son 20 yılda eğitime ne kadar yatırım yapılıp bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşması, kaliteli eğitim almasıyla ilgili ne kadar destek verdiyseniz, bu eğitim öğretim yılında da daha güçlü olmamız için her türlü desteği bize sundunuz. Ben tüm öğrencilerimiz, tüm öğretmenlerimiz, tüm anne babalar adına sizlere en içten şükranlarımı arz etmek istiyorum."

Bakan Özer, 81 ilde, 922 ilçede karne alma heyecanı olduğunu belirterek "Ben tüm öğrencilerimizi bu süreçte maskelerle kararlı bir şekilde okula gelip, eğitimden kopmadıkları için ve bugün itibarıyla da başarılı bir şekilde karnelerini aldıkları için kutluyorum ve tüm öğrencilerimizi karnelerinde kırık notlar olsun olmasın bu dönem başarılı sayıyoruz. Onların bu şekilde güçlü yetişmesi için katkı sunan güzel ülkemizin fedakar öğretmenlerini tek tek kutluyorum." diye konuştu.

Bugün eğitim ve öğretime son vermelerine rağmen, bu yaz öğrencileri yalnız bırakmadıklarını aktaran Özer, "Artık ilk kez bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında yaz okulları açıyoruz 81 ilde. Aynı zamanda saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde tamamlamış olduğumuz ve tüm okullara yapmış olduğumuz kütüphaneleri ilk kez bu yaz tüm öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Tüm çocuklarımızı, tüm gençlerimizi, annelerimizi, babalarımızı okullarımızdaki kütüphanelere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özer, tüm öğrencilere iyi tatiller ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceklere de başarılar diledi.

- "2 milyon 922 bin öğrencimiz ve 163 bin öğretmenimizle yüz yüze eğitimi tamamladık"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kültür, sanat, bilim, tarih ve eğitimin merkezi İstanbul'da her biri ayrı birer fidan olan öğrencilerin karne mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bu eğitim-öğretim yılında 6 bin 736 okulumuzda 2 milyon 922 bin öğrencimiz ve 163 bin öğretmenimizle yüz yüze eğitimi yüz akıyla tamamladık." diyen Yerlikaya, üstün başarı ve gayretleriyle bu gurur ve mutluluğu yaşayan tüm öğrencileri, fedakar öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.

İstanbul'da sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen 1019 çocuğun 14 hastanede açılan sınıflarda, 810 çocuğun da evlerinde 1500 öğretmen ile birlikte eğitim ve öğretim hayatına devam ettiklerini dile getiren Yerlikaya, dün bu öğrencilerin de karne ve mezuniyet heyecanına ortak olduklarını sözlerine ekledi.

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