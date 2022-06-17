Beytullah'a yüz sürmek tarih oldu

Kutsal topraklara ulaşan Türk hacı adayları, pandemi sonrası yapılan düzenlemeleri şaşkınlıkla karşıladı. Kabe'nin etrafında Osmanlı'nın Beytullah'a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi. Hacerü'l esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım (Kabe duvarı) olarak bilinen 'mültezem'e, cennet taşı Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren, hürmet gösteren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe'nin etrafına hiç bir şekilde dokunamayacak.

Daha önce sakin dönemlerde Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Allah'ın evi Beytullah'a yüz sürerek dualar ediyordu. Kabe'nin içi gibi kabul edilen Hicri İsmail'de namaz kılıp huzur bulan hacı adayları, artık bu güzellikleri yaşayamıyorlar. Pandemi tedbirleri bahane edilerek, Kabe etrafına konulan bariyerler yüzünden hiçbir yere dokunmak artık mümkün değil.

Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif'de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti. Yeni kurallar hiçbir Müslüman ülkeye bilgi verilmezken, bariyer uygulaması büyük tepki gördü.