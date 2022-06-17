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Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası

İstanbul'un Boğaz manzaralı en güzel parklarından Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bulunan yaklaşık 130 ağaç kesildi. Vatandaşların ihbarıyla ortaya çıkan ağaç kesimleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine idari para cezası uygulandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 16:42
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Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası

Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kontrolündeki koruda birçok ağacın kesildiğini ihbar etti.

Bunun üzerine koruya giden İstanbul Orman Müdürlüğü yetkilileri, müdahale edip ağaç kesimlerini durdururken, kesimlerin izinsiz olduğu tespit edildi.

Kesilen ağaçların çoğunun dişbudak, sedir, gürgen, kızılçam, meşe, karaçam, ıhlamur, kavak ve erguvan cinsi olduğu öğrenildi.

- Kesilen ağaç görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı

Orman Bölge Müdürlüğü, izin alınmadan kesim işlemi yapıldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesine idari para cezası uyguladı.

Bugün, kesilen ağaçların parçalarının yerinden alındığı görülürken, dün parkta çok sayıda ağaç gövdesinin kesildiği ve yerde gövde parçalarının bırakıldığı sosyal medyadaki paylaşımlara yansımıştı.

- İBB'den açıklama

İBB'den yapılan açıklamada ise ağaç kesimlerinin Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan, 2012-2022 yıllarını kapsayan "Amenajman Planı" çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "6831 sayılı Ormancılık Mevzuatı, 3 hektardan büyük ağaçlık alanlarda her türlü ağaç kesim, bakım, onarım ve ağaçlandırma işlerinin amenajman planlarına göre yapılması amir hükmü bulunmaktadır. Emirgan Korusu'nda işlemler bu mevzuat çerçevesinde hazırlanan amenajman planına göre yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Amenajman planının 24 Mart 2014'te Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylandığı, planın 3 Aralık 2014'te İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kabul edilerek uygulamaya konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emirgan Korusu'nda çeşitli etmenler tarafından kurumuş ağaçların tespiti ve damgalanması için Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğümüzce 11 Ağustos 2021 tarih ve 951021 sayılı yazı ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmiştir. İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul Orman İşletme Şefliği tarafından 30 Aralık 2021 tarihli 3177760 sayılı yazısı ile 'Olağanüstü hasılat etası' raporu onaylanarak, ekte sunularak, Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğüne iletilmiştir."

Açıklamada, amenajman planı çerçevesinde işlemler yapıldığı savunularak şunlar ifade edildi:

"13-16 Haziran tarihleri arasında İBB yeşil alanları bakım sorumlusu yüklenici İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ekiplerince Emirgan Korusu'nda Orman İdaresi tarafından izin verilen 130 adet kuru ağaç kaldırılmıştır. 17 Haziran tarihinde kuru ağaç kök sökümü ve yeni yetişkin ağaç dikimine başlanmış olup, çalışmaların temmuz ayı içinde tamamlanması öngörülmektedir."

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