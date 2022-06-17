Göç yolundaki leylekleri o ilde silahla vurdular

Afyonkarahisar ve çevre illerde çoğu insan kaynaklı nedenlerle olmak üzere, yaralı yaban hayvanlarının tedavi edildiği Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı AKÜREM'e yaralı bulunan leylek getirildi. Burada yapılan tüm çabalara rağmen, tüfekle vurulduğu belirlenen leylek öldü.

DHA'nın haberine göre, bu yılın başından itibaren yaralı 6 leylek vakasıyla karşılaştıklarını belirten AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, "Maalesef bunlardan 3'ünün ateşli silahlarla vurulduğunu gördük. Diğerleri travma, zehirlenme gibi vakalardan oluşuyor. Bazı insanlar leylekleri canlı hedef görüyor. Tüfeğini veya kendini denemek için leyleklere ateş edip, yaralanmalarına ya da ölümlerine neden oluyorlar" dedi.