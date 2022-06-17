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Karne alacağı gün toprağa verildi

Düzce'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Buğlem Kübra Bayzan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinde defnedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 17:28
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Karne alacağı gün toprağa verildi

Düzce Bilgi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Buğlem Kübra Bayzan, yaklaşık 20 gün önce evinde baygınlık geçirdi.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Buğlem, beyin kanaması teşhisiyle ilk müdahalenin ardından Kocaeli'ndeki bir hastaneye sevk edildi. Tedavinin ikinci gününde kanaması duran ve servise çıkarılan Buğlem, bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Buğlem, müdahaleye karşın dün yaşamını yitirdi.

Ailesi tarafından Trabzon'a getirilen Buğlem'in cenazesi, Araklı ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kılınan namazın ardından aynı bölgedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Buğlem'in babası Sinan, annesi Hacer ile kardeşleri Yavuzhan Semih ve Akif Fatih Bayzan, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

- "Yaşıtları bugün karne aldı ama o alamadı"

Buğlem'in Trabzon'da yaşayan dayısı Yusuf Bayzan, AA muhabirine, neşe ve hayat dolu 13 yaşındaki yeğeninin büyüyünce pastane açma hayali olduğunu anlattı.

Buğlem'in hastaneye yatmadan 20 gün önce ısrarla köylerine gelmek istediğini anlatan Bayzan, "Genelde buraya yaz aylarında gelirlerdi ama burayı çok özlemiş ve babası da kıramamıştı. Annesiyle Trabzon'a geldiler. Kuzenleri buradaydı, Buğlem onları çok seviyordu. Burada kalmak istediği için annesi tekrar Düzce'ye geri döndü. Buğlem burada bizimle kaldı. Belki de Buğlem buraya vedalaşmaya gelmişti. Herkesi gördü burada. 15-20 gün burada kaldı ve Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına gittik. Orayı çok sevdi, bir daha gelmek istediğini söyledi." diye konuştu.

Bayzan, Buğlem'in daha sonra bir anda Düzce'ye geri gitmek istemeye başladığını dile getirerek, "Amcasının, 'okullar kapanınca beraber gideriz' demesine rağmen ısrarını kıramadık ve küçük dayısıyla birlikte Düzce'ye gönderdik. Sabah buradan Düzce'ye gittiler. Akşam saatlerinde evdeyken bir anda yere yığılıyor." dedi.

Yeğeninin rahatsızlandığını duyunca akrabalarıyla Düzce'ye gittiklerini ifade eden Bayzan, şöyle devam etti:

"Sağlığı ve sıhhati çok iyiydi. Konuşuyordu ve yemek istiyordu. Benden kiraz ve pide istedi. Sürekli eve gitmek istediğini söylüyordu. Kuzenlerini çok sevdiği için onlar da yanına geldi. Kuzenlerinin elini bırakmadan yatıyordu. Biz de sevindik ve Buğlem iyi olduğu için Trabzon'a döndük. Daha sonra bir kanama olduğunu öğrendik ve bilinci kapandı. Ameliyattan sonra süreç yoğun bakımda devam etti ve vefatı gerçekleşti. Hiçbir şey anlamadan Buğlem'i kaybettik. Onu çok seviyorum ve bir ömür boyu unutmayacağım."

- Acılı ağabeyi yarın YKS'ye girecek

Buğlem'in ağabeyi Yavuzhan Semih Bayzan'ın yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğine işaret eden Bayzan, "Daha acısını yaşayamadan babasıyla bugün tekrar Düzce'ye dönmeleri gerekiyor. Ağabeyininki bir hayat sınavı,1 yıldır buna emek veriyor. Onun da çok zor bir süreci var, inşallah Allah yardım eder. Cenaze arabasıyla gelirken okulun önünden geçtik. Çocuklar orada eğleniyorlardı. Babası o tarafa bakınca gözleri doldu. Çünkü Buğlem bugün karne alacaktı. Yaşıtları bugün karne aldı ama o alamadı." ifadelerini kullandı.

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