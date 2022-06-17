İzmir'de 2 çocuğunu öldüren polis intihar etti

9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan M.A, eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldürdü. M.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Diğer yandan İzmir Valiliğinden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, cinnet geçiren polis memurunun, çocuklarını öldürüp hayatına son verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.