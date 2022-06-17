Borsa günü yükselişle tamamladı

Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı evinde ölü bulundu
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı evinde ölü bulundu
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Tokat'ta rüşvet operasyonu! 3'ü kamu görevlisi 8 gözaltı
Tokat'ta rüşvet operasyonu! 3'ü kamu görevlisi 8 gözaltı
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
Özel sektörde maaş zammı başladı
Özel sektörde maaş zammı başladı
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,93 değer kazancıyla 2.533,33 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 18:24
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,20 ve holding endeksi yüzde 2,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,15 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile turizm oldu.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) "güvercin" tutumuna karşın küresel çapta sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının öne çıkacağını aktardı.

Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Dolar haftayı yükselişle kapattı
Dolar haftayı yükselişle kapattı
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi
TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Bulduğu sıradışı yöntemle milyoner oldu

Bulduğu sıradışı yöntemle milyoner oldu

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
YKS öncesi türbe yoğunluğu

YKS öncesi türbe yoğunluğu

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi çok sayıda lise son sınıf öğrencisi, aileleriyle aileleriyle birlikte Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.