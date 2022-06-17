Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre cinnet getiren baba, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı silahla intihar eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 20:31
Olay, Bozdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.M. getirdiği cinnetin ardından av tüfeği ile 3 yaşındaki kızına ve 7 aylık oğluna ve eşine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekle intihar eden şahsın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız