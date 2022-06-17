Bakan Koca: Hemşirelerimize verilen söz daha da ileri götürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şunları belirtti:

* "Devlet, sağlıkta şiddet suçlarına karşı çıkardığı yasayı sağlık çalışanlarının tamamı için çıkardı. Yoksa farkında değil miyiz?

* Devlet, hekimine haksız yere tazminat ödetmediği gibi ilgili hiçbir personeline de ödetmiyor. Yoksa farkında değil miyiz?

* Hemşirelerimize verilen söz, daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vaat edilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor.

* Toplu sözleşme ile hekimler hariç, bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi artırıldı.

* Tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi merkezi yönetim bütçesine aktarıldı."