İki ildeki 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik başlatılan çalışmada yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i tutukladı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.