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'Haziran sonunda 19 milyon turist sayısını yakalayacağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin geçen yıl turist sayısında yüzde 90 büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, haziran sonu itibarıyla ülke genelinde 19 milyon turist rakamını yakalayabileceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 22:37
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'Haziran sonunda 19 milyon turist sayısını yakalayacağız'

Ersoy, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "DETUR Global Toplantısı"nda, salgın döneminde başlattıkları "Güvenli Turizm Sertifikası" programının hijyen standartlarının turizm tesisleri için kalıcı hale getirildiğini söyledi.

Başarılı sertifikasyon programı sayesinde Türkiye'nin geçen yıl turist sayısında yüzde 90 büyüme gerçekleştirdiğini vurgulayan Ersoy, "Bu yılki hedefimiz ise minimum yüzde 40 büyüme. İlk 6 aylık gerçekleşmeler ve ileriye dönük rezervasyonlar da gayet sevindirici. Haziran ayı sonu itibarıyla tahminen 19 milyon turist rakamını Türkiye olarak yakalamış olacağız." dedi.

Türkiye'nin sürdürülebilirlik standartlarının en üst akreditasyon kuruluşu olan Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile önemli işbirliğine imza atarak, Güvenli Turizm Sertifikasını, Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Sertifikası olarak devam ettirme kararı aldıklarını aktaran Ersoy, yıl sonu itibarıyla bu geçişi tamamlamış olacaklarını bildirdi.

Türkiye ve GSTC'nin sürdürülebilir turizm alanında ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yaparak dünyaya örnek olunduğunu vurgulayan Ersoy, "Programın ilk aşaması 2023'de, ikinci aşaması 2025'te kademeli olarak gerçekleştirilecek. 2030'da ise tüm uluslararası standartlar sağlanmış olacak." diye konuştu.

- "Türkiye en etkili tanıtım yapan ülke oldu"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını 2019'da hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, ajansla Türkiye'nin dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkesi olduğunu ifade etti.

İskandinav ülkelerinin de arasında olduğu 140 ülkede televizyon reklamları ve dijital kanallardan tanıtım yaptıklarını vurgulayan Ersoy, global çapta yayın yapan CNN International, BBC World ve Al Jazeera International ile olan işbirlikleri sonucu tanıtım yaptıkları ülke sayısının 200'e kadar çıktığını söyledi.

Ersoy, DETUR Global'in de olduğu 43 ülkeden 170'e yakın tur operatörüyle ikili anlaşma yaparak birlikte reklam çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan Go Türkiye'nin bu yılın ilk 5 ayındaki toplam tekil ziyaretçi sayısının 66 milyon olduğuna değinen Ersoy, bu yılki hedeflerinin 200 milyon tıklanmaya ulaşmak olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, geleneksel deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra 'temalı turizm' başlıklarında da iddialı adımlar atmaya başladıklarını ifade eden Ersoy, bu çerçevede İstanbul'un dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olma yolunda ilerlediğine dikkati çekti.

Dünyanın en üst yeme içme standartlarına sahip restoranlarını bünyesinde barındıran ve geçmişi 1900'lü yıllara uzanan Michelin Guide'nin İstanbul'u listesine ekleme kararı aldığını bildiren Ersoy, "Michelin Rehberi'nin İstanbul'a gösterdiği bu ilgi, Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunu gösteriyor. Rehberde yer alacak işletmelerimiz Michelin tarafından 11 Ekim'de düzenlenecek törenle açıklanacak." dedi.

- "Kruvaziyerde çok hızlı büyüyen bir talep var"

Küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığı artırmak, nitelikli turisti getirebilmek ve kişi başı gelir hedeflerini yükseltmek için pazar çeşitliliğine konsantre olduklarını kaydeden Ersoy, yeni pazarlar bulup, mevcut pazarlardaki payı artırmak, yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğini artırarak turizmi 81 ile yaymak istediklerini söyledi.

Kruvaziyerde çok hızlı büyüyen bir talep olduğunun altını çizen Ersoy, "Hedefimiz yıl sonuna kadar İstanbul'da yeni bir port ihalesi gerçekleştirmek. İstanbul Galataport'tan hareket eden kruvaziyer gemileri Turkagean ve Turkish Riviera'da, İzmir, Kuşadası, Bodrum ve Antalya gibi limanlara uğruyorlar. Kruvaziyer turlarının 12 ay boyunca devam edecek olması turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak." diye konuştu.

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Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini, geçen sene 670 noktada kazı yaparak dünyada birinci olduklarını ifade eden Ersoy, Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını da tamamladıklarını sözlerine ekledi.

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