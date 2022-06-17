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Dijital şantaj tuzağı: Sahte hesaplardan kişileri kışkırtıyorlar

Danışmanlık hizmeti veren bir şirket, sosyal medya uzmanı olarak bir grup genç kızı işe aldı. Ardından çalışanlara sahte hesaplar açarak yüzlerce kişiyle mesajlaşıldı. Kişileri tahrik eden görüşmeler daha sonra tehdit olarak kullanıldı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Haziran 2022 23:01
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Dijital şantaj tuzağı: Sahte hesaplardan kişileri kışkırtıyorlar

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir grup avukat İstanbul ve Ankara'da danışmanlık hizmeti verdikleri iddia edilen bir şirketin yöneticileri için suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda yer alan detaylara göre, danışmanlık hizmeti veren bir şirket, sosyal medya uzmanı adı altında bir grup genç kızı işe aldı.

Ardından bu kızlar adına sahte hesaplar açtırıldı. Sonra da yüzlerce kişiyle mesajlaşılmaya başlandı. Görüşmeler sırasında karşı taraf tahrik edilerek hakaret ve cinsel içerikli mesajlar atılması sağlandı.

Daha sonra bu mesajların ekran görüntüsü alındı ve kişilere ''dava açarız seni sosyal çevrene rezil ederiz'' tehdidiyle 4 milyon liralık vurgun yapıldı.

''Özel eğitim alıyorlar''

Dolandırıcıların özel eğitimlerden geçtiğini belirten, Avukat Emrah Kılıç, ''Bunlara kime nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitimler veriyorlar. İşte kimle nasıl konuşulur kim nasıl tahrik edilir, bunun eğitimini veriyorlar. Kendilerine daha önceden açılmış hesabın kontrolünü vererek, bilgisayar da tedarik ederek bu eylemleri yapmalarını şey yapıyorlar, temin ediyorlar" dedi.

İddialara göre bu diyaloglar esnasında sahte hesap kullanıcısı karşı tarafı zayıf tarafından yakalıyor.

Konuşmacılar hakarete zorlanıyor

Sinirlendirici söz, hareket ve fotoğraflarla tahrik etmeye başlıyor. Bunun üzerine karşı taraftan cinsel içerikli bir karşılık yada hakaret görünce hemen ekran görüntüsü alıyor.

Ardından sohbeti bir anda kesiyor. Bu kişilerle bir daha konuşulmuyor. Konuştuğu sahte hesaptan artık cevap alamayan kişi ise hakaret etmeye başlıyor.

Daha sonra bu yazışmaların ekran görüntüsü alınıp delil olarak depolanıyor.

Konuşmalar esnasında insanların dini hassasiyetlerini tahrik etmeye çalıştıkları da bir diğer iddia. Kutsal konulara hakaret ettirip sonra da dava açarız tehdidiyle para kazanma amaçlanıyor.

Konuşmalar dosyalanıyor

Sıcak Nokta ekibine konuşan eski şirket çalışanının iddiaları ise şu şekilde:

KAPAT [X]

''Mesela kandillerde alkol masası attırırlardı, ramazan ayında alkol masası. Standart buydu. 04:53 Hıdırellez'de şu yorum geldi: Hıdırellez gerçek mi, inanılıyor mu diye. 05:03 Nevruz'da mesela. Nevruz'da şunu dediler: Nevruz'a inanan var mı? Nevruz da kim? 'Bir ateş üstünden atlayınca inanç mı olur' diye paylaşımları vardı. Ona bir dünya geldi bu süreçte mesela o dokuz kişi birden, sekiz kişi aynı şeyi paylaştı mesela."

''Sosyal medya üzerinden gelen yorumları ve fenomenleri, kiralık hesap sahipleri gibi hesapların mevcut olarak takip edileceğini söylediler. Gelen hakaretler vs. taciz gibi olaylarımızda mevcut olarak onları dosyalamamızı söylediler. Dosyalama üzerinden arşivden bir şekilde onlara ileteceğimizi söylediler."

Eski çalışan, bu şekilde yüzlerce kişinin sohbet geçmişinin kategorisine göre dosyalandığını söylüyor.

Zanlıların bu kişileri dava edebilmek için avukatlara teklif götürdüğünü belirten eski şirket çalışanı konuşmasına şu sözleri ekliyor:

''Baro levhası uygulamasına giriyoruz; oradan Mehmet ya da Mehmet ismini giriyoruz, Ataşehir yazıyoruz. Oradan tarıyoruz. Tek tek arıyoruz. 06:48 Avukatın detayına bakmıyorsun. Avukatın numarası varsa arıyorsun. Biz şu firmadan arıyoruz, şu hakaret ve taciz dosyalarımız var. Sizlerle de iş birliği yapmak için müsaitseniz randevu talep ediyoruz. Yok ben istemiyorum derse, iyi günler deyip kapatıyoruz."

Eski çalışan, şirketin sosyal medya ve randevu birimi olarak 2 önemli departmanı olduğunu iddia ediyor.

Dosya başına 500 lira isteniyor

Sosyal medya çalışanlarının görevi sahte hesaplarla kişileri tuzağa düşürmek. Randevu biriminin görevi ise iş birliği yapılabilecek avukatlarla temas etmek.

"Saha ekibimiz var bir de. İstanbul'da iki, Ankara'da dört tane olmak üzere... Onlara aktarım sağlanıyor. Onlar da daha sonra, onlar da geliyorlar, sizlerle görüşüyorlar. Davanın dosyanın içeriğini anlatıyorlar. İçerikteki bilgileri, kültürel şeyleri, hakaret ve tacizleri, örnek dosyaları gösteriyorlar. Size sundukları daha sonra şu oluyor; bu şekilde kabul ediyorsanız, dosya başına 500 lira."

Üstelik konu hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Emrah Kılıç da, kendilerine bu şahıslarca teklif getirildiğini belirterek şunları söylüyor:

''Bir danışmanlık firması bizim ofisimizi arayarak kendilerinin adliyede bazı hukuk bürolarıyla anlaşmalı olarak hakaret ve tehdit içeren bazı paylaşımlar yapan kişileri sosyal medyada tespit ederek bu kişiler hakkında suç duyurularında bulunmalarını organize ettiklerini söylediler. Bunu kendi uzman ekipleriyle yapıp, mağdurlarla da bu konuda ilişki kurup, gerekli hukuki altyapıyı da hazırlayarak uzlaşma bedellerinden, uzlaşma sağlayamazlarsa, vekalet ücretleri üzerinden bazı yüzde ile hukuk bürolarıyla anlaşma yaptıklarını bize ilettiler."

İddiaları yalanlıyorlar

Sürecin sonuna gelindiğinde ise olayı duyulma korkusunu yaşayan taraf, şikayetçi tarafın istediği tutarı ödemek zorunda kalıyor.

Kişilerin sosyal medyadaki durumlarına göre ödenecek miktarların değiştiğini vurgulayan Kılıç, ''Bunların belli yüzdesini hukuk bürolarına belli yüzdesini kendilerine alıyorlar. Biz, bize ulaşan şikayetçilerden anladığımız kadarıyla yıllık aşağı yukarı 4 milyon TL gibi bir rakamı bu kişilerin kazanç olarak kendilerine sağladıklarının bilgisini biz aldık. Böyle olunca biz kendilerinin teklifini ilettik" dedi.

Ellerinde bulunan arşivin ise oldukça fazla olduğu da bir başka iddia...

Konuyla ilgili şirket yöneticileri tüm iddiaları reddederken, savcılığın soruşturması sürüyor.

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