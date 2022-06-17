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Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı belli oldu

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda 48 bin 103 yolcu kullandı. 4,4 milyar TL'ye mal olan ve 14 Mayıs'ta hizmete açılan havalimanında bu sürede 372 uçak, iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Haziran 2022 23:57
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Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı belli oldu

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Proje, 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. 4,4 milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.

DÜNYANIN 5'İNCİSİ
Türkiye'nin 58'inci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerine inşa edilen havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Terminal binası içine Çay Müzesi inşa edilen havalimanında, hava trafik kontrol kulesi ince belli çay bardağı, havalimanı girişi de çay yaprağı şeklinde yapıldı. 5 yılda tamamlanan havalimanı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 aylık dönemde 372 uçuşla, 48 bin 103 yolcu kullandı. Yaz sezonunun başlaması, okulların tatil olması ve yaklaşan Kurban Bayramı ile havalimanında yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

'KÖYDEN İNMEYE ARAÇ BULAMAZKEN, UÇAKLA GELDİM'
Rize'ye uçakla gelen Abbas Akbayrak, "Rize-Artvin Havalimanı'na ilk kez indim. Yurt dışında yaşadığım için orada birçok havalimanını gördüm. Burası çok güzel olmuş. Doğu Karadeniz'in hem yeşili ile hem mavisiyle bir arada seyahat etmek de ayrı bir güzellik. Uçakla gelirken köyümü yukarıdan görmek çok güzel hissettirdi. Burada hayalden ötesini yaşıyoruz. Havalimanı köyüme 5 kilometre uzaklıkta. Köyden inmeye araç bulamazken bugün İstanbul'dan Rize'ye köyümün önüne uçakla indim" dedi.

Rize'den İstanbul'a simit götüren Yasin Yıldız da "Buranın meşhur Rize simidini Çayeli'nden sıcak sıcak aldık, soğumadan uçakla İstanbul'a götüreceğiz, afiyetle yiyeceğiz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Cabir Aydede ise "Buraya uçakla indik ya ne mutlu bize. Ne mutlu burada yaşayanlara. Önceden Trabzon Havalimanı'na inerken şimdi bugün ilk kez evimize indik. Bu kadar güzel bir şey olmaz" dedi.

Artvin'e gitmek için Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan Serdar Yılmaz, "Önceden araba ile geliyorduk ya da Trabzon Havalimanı'na iniyorduk. Batum'a inmek zorunda kalıyorduk. Buraya ilk kez indik hatta denemek amacıyla geldik, diyebiliriz. Buradan Artvin'e gideceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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