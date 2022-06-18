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18 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

18 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Haziran 2022 00:04
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18 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması, Üye Katılım Töreni, Balkan ve Rumeli Buluşması ile Gençlik Buluşması programlarına katılacak.

(İzmir/09.00-17.00)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atletizm pistinin açılışını yapacak, olimpik havuzda incelemelerde bulunacak, MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu Gala Yemeği'ne katılacak.

(Konya/16.30-18.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Gastronomi Sokağı ve Gastronomi Festivali'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri ve Muğla Teknopark Açılış Töreni"ne katılacak, Muğla Teknopark'ı, AK Parti İl Başkanlığını, Milas Organize Sanayi Bölgesi'ni ve Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret edecek.

(Muğla/15.00-18.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi şantiyesini ziyaret ederek basın açıklaması yapacak ve demir yolu hat güzergahı üzerinden Sirkeci'ye yürüyüş gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00)

KAPAT [X]

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Bisera Turkovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile görüşecek.

(Saraybosna)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, atletizm pisti açılışı ve olimpik havuz incelemesinin ardından 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Konya/16.30/18.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Varazdin/21.00)

3- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki Uluslararası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn Rowing Cup), Haliç'te yapılacak.

(İstanbul/10.00)

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