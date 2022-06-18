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Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı

Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Haziran 2022 00:22
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Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 16.06.2022 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

Karar Tarihi ve Numarası: 16.06.2022 2022/889

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları

1. derecenin 3. kademesi (1440+4000) göstergesi ile;

1. Kayseri Hakim Adayı (266712) Osman YORULMAZ Çorlu Hakimliğine,

3. derecenin 2. kademesi (1065+3000) göstergesi ile;

2. Erzurum C.Savcısı Adayı (251928) Ümit FIRAT Gölköy (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına,

3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;

3. Ankara Batı Hakim Adayı (252014) Yüksel ÜZMEN Uşak Hakimliğine,

4. Ankara Hakim Adayı (266667) Ahmet Taha GEDİKLİ İnebolu Hakimliğine,

4. derecenin 2. kademesi (950+2300) göstergesi ile;

5. Denizli C.Savcısı Adayı (251712) Hüseyin DAG Savaştepe (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,

KAPAT [X]

6. Gaziantep C.Savcısı Adayı (266700) Kadriye SARIOGLU Orhaneli (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

4. derecenin 1. kademesi (915+2300) göstergesi ile;

7. Tokat Hakim Adayı (251744) Özkan MİSAFİR Boyabat Hakimliğine,

8. Van C.Savcısı Adayı (266642) Süleyman AYDIN Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

9. Eskişehir Hakim Adayı (266676) Hanife KAPANCI SAYIN Muğla Hakimliğine,

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) göstergesi ile;

10. Ankara Batı Hakim Adayı (266666) Amine Hande EVCİ Pamukova (Sakarya) Hakimliğine,

5. derecenin 1. kademesi (835+2200) göstergesi ile;

11. Ankara Hakim Adayı (193502) Aysun ATEŞ Hatay Hakimliğine,

6. derecenin 2. kademesi (785+1600) göstergesi ile;

12. Bodrum C.Savcısı Adayı (252699) Eda YÜCEL Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

13. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (266647) Gözde BİDAV ÜNAL Dereli (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

6. derecenin 1. kademesi (760+1600) göstergesi ile;

14. Silifke C.Savcısı Adayı (266648) Feride BİNGÖL Bodrum Cumhuriyet Savcılığına,

15. Kocaeli Hakim Adayı (266673) Irmak HIZLI Çatalca (Silivri) Hakimliğine,

7. derecenin 2. kademesi (720+1500) göstergesi ile;

16. Şanlıurfa Hakim Adayı (266674) Mııhammed Fırat HOCANLI Akkuş (Ünye) Hakimliğine,

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;

17. Ankara C.Savcısı Adayı (120259) Nilgün KARADAĞ Hadim (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

18. Kayseri C.Savcısı Adayı (251483) Enes Yasin KARDAŞ Palu (Elazığ) Cumhuriyet Savcılığına,

19. Ankara Hakim Adayı (251532) Ferdi KAYA Gölpazan (Bilecik) Hakimliğine,

20. Aksaray C.Savcısı Adayı (251547) Kemal BÜYÜKATAK Bozkır (Seydişehir) Cumhuriyet Savcılığına,

21. Trabzon C.Savcısı Adayı (251636) Osman Tamer ÇAM Çiftlik (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,

22. Bursa C.Savcısı Adayı (251684) Yunus ÇİÇEK Kargı (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,

23. Elazığ Hakim Adayı (251708) Beyzanur AKBULUT Almus (Tokat) Hakimliğine,

24. İzmir Hakim Adayı (251999) Yunuscan ATICI Yozgat Hakimliğine,

25. Gaziantep C.Savcısı Adayı (252139) Emrah IŞIKLAR Kangal (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,

26. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252326) Mustafa MEHMETOGLU Durağan (Boyabat) Cumhuriyet Savcılığına,

27. Ankara C.Savcısı Adayı (252471) Mehmet ŞEKER Koyulhisar (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,

28. Erzurum C.Savcısı Adayı (252496) Tülay AKDEMİR YAVUZ Afşin (Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına,

29. Ankara C.Savcısı Adayı (252632) Recep UYSAL Bayramiç (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,

30. İstanbul Hakim Adayı (252692) Ufuk YILDIZ Edime Hakimliğine,

31. Muğla C.Savcısı Adayı (256384) Cihad ATABAŞ Gümüşhacıköy (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına,

32. İstanbul C.Savcısı Adayı (266633) Emrullah AKBULUT Gökçebey (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,

33. Bakırköy C.Savcısı Adayı (266634) Ali Emre AKDOĞAN Yıldızeli (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,

34. Aksaray C.Savcısı Adayı (266635) Ali Onur AKYÜZ Sivas Cumhuriyet Savcılığına,

35. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (266637) Mustafa Serdar ALBAŞ Akşehir Hakimliğine,

36. Ankara Hakim Adayı (266638) Dide ALKAN Afyonkarahisar Hakimliğine,

37. Bakırköy C.Savcısı Adayı (266639) Nuri ALP AK İvrindi (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,

38. İzmir C.Savcısı Adayı (266640) Fatih Han ARMUTÇU Kepsut (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,

39. Antalya Hakim Adayı (266641) Beysun AYDIN Zile Hakimliğine,

40. Bakırköy Hakim Adayı (266643) Elif Ece BAŞARIR Kandıra (Kocaeli) Hakimliğine,

41. Malatya Hakim Adayı (266644) Seda MİLİSOĞLU Kahramanmaraş Hakimliğine,

42. İstanbul Hakim Adayı (266645) Elif BAYRAK Adana Hakimliğine,

43. Erzurum Hakim Adayı (266646) Eda BEDİR EKER Çorlu Hakimliğine,

44. Gaziantep C.Savcısı Adayı (266649) Ayşe Tuğçe DEMİR Nallıhan (Ankara Batı) Cumhuriyet Savcılığına,

45. Kars C.Savcısı Adayı (266652) Işıl BOZKURT Araç (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,

46. Kocaeli C.Savcısı Adayı (266653) Bilge COŞKUN Varto (Muş) Cumhuriyet Savcılığına,

47. Ankara Batı Hakim Adayı (266654) Rahman ÇALIŞKAN Kilis Hakimliğine,

48. Ankara Hakim Adayı (266655) Neva Fatma ÇELİK Patnos Hakimliğine,

49. Bakırköy C.Savcısı Adayı (266656) Fatih ÇEPNİ Kaman (Kırşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

50. İstanbul Hakim Adayı (266657) Ömer ÇİFTÇİ Çan (Çanakkale) Hakimliğine,

51. Eskişehir Hakim Adayı (266659) Baran ÇOBANOGLU Derik (Mardin) Hakimliğine,

52. Ankara C.Savcısı Adayı (266660) Mehmet Semih DEMİRVURAN Gürün (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına, .

53. Konya C.Savcısı Adayı (266661) Sadık DEREYATUK Enez (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,

54. İstanbul C.Savcısı Adayı (266662) Medine DÖVER İmranlı (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,

55. Ankara Batı Hakim Adayı (266663) Ali Murat DURAN Tavşanlı Hakimliğine,

56. Ankara C.Savcısı Adayı (266664) Kerem ERDOĞAN Çal (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,

57. Ankara Batı Hakim Adayı (266665) Kübra ERTEKİN SOYTÜRK Çermik (Diyarbakır) Hakimliğine,

58. İstanbul C.Savcısı Adayı (266668) Rasim GÖKHAN Küre (İnebolu) Cumhuriyet Savcılığına,

59. Bakırköy Hakim Adayı (266669) Dilara GÖKYER Trabzon Hakimliğine,

60. Akhisar C.Savcısı Adayı (266670) İlyas GÜNAR Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına,

61. Ankara Hakim Adayı (266671) Miraç HACIFAZLIOGLU Manavgat Hakimliğine,

62. Bakırköy Hakim Adayı (266672) Tuğçe HATİPOGLU Alanya Hakimliğine,

63. Ankara Batı Hakim Adayı (266675) Ercan KAHVECİ Çorum Hakimliğine,

64. Kocaeli C.Savcısı Adayı (266679) Hilal KARADEMİR Kelkit (Gümüşhane) Cumhuriyet Savcılığına,

65. Konya C.Savcısı Adayı (266680) Alperen KAYA Kiğı (Bingöl) Cumhuriyet Savcılığına,

66. Şanlıurfa Hakim Adayı (266681) Eda KAYA KANBULAT Edime Hakimliğine,

67. Tekirdağ Hakim Adayı (266682) Şerife Şeyda KESKİN Tunceli Hakimliğine,

68. Bakırköy Hakim Adayı (266684) Erol KÖSE Tekirdağ Hakimliğine,

69. Ankara Hakim Adayı (266685) Gözde KURŞUN Datça (Muğla) Hakimliğine,

70. Kocaeli Hakim Adayı (266686) Tuğba KUŞÇU Samsun Hakimliğine,

71. Boyabat C.Savcısı Adayı (266687) Deniz Vezire KÜÇÜKBAŞ Tefenni (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,

72. Muğla Hakim Adayı (266688) Yeşim MADRAN Bursa Hakimliğine,

73. Bursa Hakim Adayı (266689) Yasemin MENTEŞ Sakarya Hakimliğine,

74. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (266690) Hande MOLLAMEHMETOĞLU YAĞMUR Kangal (Sivas) Hakimliğine,

75. Gebze Hakim Adayı (266691) Hümeyra MUHÇU İnegöl Hakimliğine,

76. Ankara C.Savcısı Adayı (266692) Tuğba OĞUR Divriği (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,

77. Ankara Hakim Adayı (266693) Nur OSMANAĞAOĞLU Zonguldak Hakimliğine,

78. Bingöl Hakim Adayı (266694) Refika ÖZÇELİK Rize Hakimliğine,

79. İzmir C.Savcısı Adayı (266695) Ahmet ÖZEL Alanya Cumhuriyet Savcılığına,

80. Bursa Hakim Adayı (266696) Büşra ÖZER Sivas Hakimliğine,

81. Ankara Hakim Adayı (266697) Figen Kıvılcım ÖZMEN Vakfıkebir (Trabzon) Hakimliğine,

82. Giresun Hakim Adayı (266698) Nermin ÖZTÜRK DAGTEKİN Aydın Hakimliğine,

83. Kozan C.Savcısı Adayı (266699) Meltem SARIKAYA Yunak (Akşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

84. Ankara Hakim Adayı (266701) Mehmet Anıl SAYGILI Tavas (Denizli) Hakimliğine,

85. Antalya Hakim Adayı (266702) Dilara SEPTİOGLU KILIMAN Zonguldak Hakimliğine,

86. Ankara Batı Hakim Adayı (266703) Tülay SOFU Demirköy (Kırklareli) Hakimliğine,

87. Mersin C.Savcısı Adayı (266705) Murat ŞENOĞLU Sarıoğlan (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

88. İstanbul C.Savcısı Adayı (266706) Emine ŞİMŞEK TOPAL Edime Cumhuriyet Savcılığına,

89. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (266707) Sema TELLİOĞLU GÜNDOĞAN Doğanhisar (Akşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

90. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (266708) Gökçe TOPÇU ALICI Pamukova (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,

91. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (266709) Tuğçe YAĞCI DURMAZ Reşadiye (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,

92. Ankara C.Savcısı Adayı (266710) Serkan YILDIRIM Çayıralan (Boğazlıyan) Cumhuriyet Savcılığına,

93. Ankara Hakim Adayı (266713) Ömer Alp YUMUŞAK Boyabat Hakimliğine,

94. Ankara C.Savcısı Adayı (266714) Hamza YURDAER Aybastı (Fatsa) Cumhuriyet Savcılığına,

95. İstanbul Hakim Adayı (266715) Ayşe Özge ATALAY Mucur (Kırşehir) Hakimliğine,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.

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