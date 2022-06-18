PKK için 102 program yaptılar

AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
Özel sektörde maaş zammı başladı
Özel sektörde maaş zammı başladı
Ana sayfaHaberler Terör

PKK için 102 program yaptılar

Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım ajanslarının, PKK'nın örgüt şemasında sözde basın komitesine bağlı Sterk TV ve Medya Haber TV'ye içerik ürettikleri, söz konusu 'gazetecilerin' bu mecralara terör propagandası içeren 102 program yaptıkları belirlendi. Kılıçdaroğlu'nun 'gazeteci' dediği kişilerden birkaçının faaliyetlerinden bazıları şöyle

Eklenme : 18 Haziran 2022 07:15
Yazdır
PKK için 102 program yaptılar

PKK propagandası yapan medya kuruluşlarına yönelik Diyarbakır'daki operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin sahip çıkıp savunduğu sözde gazeteciler ve medya kurumlarının "PKK lehine eylem çağrısı, örgüte eleman kazandırma, talimat aktarma ve örgüt içi iletişim" faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Operasyon yapılan Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım ajanslarının, terör örgütü PKK'nın örgüt şeması altında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

PAÇAVRALI FOTOĞRAF

Şüphelilerden S.D. ve R.G.'nin Piya Yapım'a ortak olduğu ve Sterk TV'ye yapılan programlar hakkında görüşmeler yaptıkları, M.A.E. ve Z.A.B.'nin Sterk TV'deki programlarda PKK propagandası yaptığı, E.Ü.'nün Medya Haber TV'de sunduğu programda PKK propagandası yaptığı ve PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerini anlattığı belirlendi. İkametinde de çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden A.O.'nun Medya Haber TV'de PKK lehine program yaptığı, PKK'ya bağlı Mezopotamya haber ajansının editörü olduğu, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olduğu paçavraları salladığı ve PKK üyesi olmaktan aranan şüphelilerle irtibatı tespit edildi.

TERÖRİSTLERLE YAN YANA

Gözaltındaki şüphelilerden Ö.Ç.'nin Medya Haber TV'de PKK propagandası yaptığı belirlenirken, ikametinde ele geçirilen dijital materyallerde PKK'lı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları bulundu. Şüphelilerden İ.E.'nin A.O.'nun Medya Haber TV'deki programına katıldığı ve PKK lehine konuşmalar yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ari Yapım kameramanı L.A.'nın ikametinde bulunan dijital materyallerde ise PKK'yı simgeleyen bez parçaları, PKK'lı teröristlerle bebek katili Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

PKK'YA ÖZEL PROGRAM

Sterk TV'de program yapan M.İ.'nin konuk olarak katıldığı programlarda PKK propagandası yaptığı, yine Sterk TV'de program yapan S.A.'nın da PKK'ya ait güncel haberlerle sözde açlık grevleri, TSK operasyonlarına karşı haberler ve örgüt için önemli günlere ilişkin haberler yaptığı belirlendi. Ari Yapım'da çalışan R.T.'nin Sterk TV ve Medya Haber TV'ye program hazırladığı ve kanallara program sağlayan Piya ve Pel Yapım'la irtibatlı olduğu tespit edildi. Yine gözaltına alınan sözde gazetecilerin teröristlerle iletişim halinde oldukları belirlendi.

93 programa 846 bin Euro

Ari, Pel ve Piya Yapım'da yapılan aramalarda Belçika merkezli Hivron Nv isimli şirketle anlaşma yapıldığı ve şirkete hazırlanan 93 farklı program karşılığında 846 bin Euro alındığı tespit edildi. Hivron Nv isimli şirketi araştıran ekipler, şirket sahibi N.K.'nın, eski adı MED TV olan Medya TV, Medya müzik TV, Medya Haber TV isimli yayın organlarının sahibi olduğunu deşifre etti. N.K.'nın PKK propagandası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurum ve organlarını aşağılama suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şahin Şen

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Jandarmamız, iki teröristi göğüs göğüse çatışmayla etkisiz hale getirdi'
'Jandarmamız, iki teröristi göğüs göğüse çatışmayla etkisiz hale getirdi'
Hablemitoğlu soruşturmasında 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi
Hablemitoğlu soruşturmasında 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı
PKK'nın İsveç'te binalara elebaşının ve örgüt paçavrasının resmini yansıttı
PKK'nın İsveç'te binalara elebaşının ve örgüt paçavrasının resmini yansıttı
Toplantı halindeki teröristler vuruldu: 6 terörist etkisiz
Toplantı halindeki teröristler vuruldu: 6 terörist etkisiz

Bu Habere Tepkiniz

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

https://www.halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
YKS öncesi türbe yoğunluğu

YKS öncesi türbe yoğunluğu

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi çok sayıda lise son sınıf öğrencisi, aileleriyle aileleriyle birlikte Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.