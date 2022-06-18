PKK için 102 program yaptılar

PKK propagandası yapan medya kuruluşlarına yönelik Diyarbakır'daki operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin sahip çıkıp savunduğu sözde gazeteciler ve medya kurumlarının "PKK lehine eylem çağrısı, örgüte eleman kazandırma, talimat aktarma ve örgüt içi iletişim" faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Operasyon yapılan Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım ajanslarının, terör örgütü PKK'nın örgüt şeması altında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

PAÇAVRALI FOTOĞRAF

Şüphelilerden S.D. ve R.G.'nin Piya Yapım'a ortak olduğu ve Sterk TV'ye yapılan programlar hakkında görüşmeler yaptıkları, M.A.E. ve Z.A.B.'nin Sterk TV'deki programlarda PKK propagandası yaptığı, E.Ü.'nün Medya Haber TV'de sunduğu programda PKK propagandası yaptığı ve PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerini anlattığı belirlendi. İkametinde de çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden A.O.'nun Medya Haber TV'de PKK lehine program yaptığı, PKK'ya bağlı Mezopotamya haber ajansının editörü olduğu, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olduğu paçavraları salladığı ve PKK üyesi olmaktan aranan şüphelilerle irtibatı tespit edildi.

TERÖRİSTLERLE YAN YANA

Gözaltındaki şüphelilerden Ö.Ç.'nin Medya Haber TV'de PKK propagandası yaptığı belirlenirken, ikametinde ele geçirilen dijital materyallerde PKK'lı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları bulundu. Şüphelilerden İ.E.'nin A.O.'nun Medya Haber TV'deki programına katıldığı ve PKK lehine konuşmalar yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ari Yapım kameramanı L.A.'nın ikametinde bulunan dijital materyallerde ise PKK'yı simgeleyen bez parçaları, PKK'lı teröristlerle bebek katili Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

PKK'YA ÖZEL PROGRAM

Sterk TV'de program yapan M.İ.'nin konuk olarak katıldığı programlarda PKK propagandası yaptığı, yine Sterk TV'de program yapan S.A.'nın da PKK'ya ait güncel haberlerle sözde açlık grevleri, TSK operasyonlarına karşı haberler ve örgüt için önemli günlere ilişkin haberler yaptığı belirlendi. Ari Yapım'da çalışan R.T.'nin Sterk TV ve Medya Haber TV'ye program hazırladığı ve kanallara program sağlayan Piya ve Pel Yapım'la irtibatlı olduğu tespit edildi. Yine gözaltına alınan sözde gazetecilerin teröristlerle iletişim halinde oldukları belirlendi.

93 programa 846 bin Euro

Ari, Pel ve Piya Yapım'da yapılan aramalarda Belçika merkezli Hivron Nv isimli şirketle anlaşma yapıldığı ve şirkete hazırlanan 93 farklı program karşılığında 846 bin Euro alındığı tespit edildi. Hivron Nv isimli şirketi araştıran ekipler, şirket sahibi N.K.'nın, eski adı MED TV olan Medya TV, Medya müzik TV, Medya Haber TV isimli yayın organlarının sahibi olduğunu deşifre etti. N.K.'nın PKK propagandası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurum ve organlarını aşağılama suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şahin Şen