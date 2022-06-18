41 bin göçmeni 'ittiler': İşkence edip öyle gönderiyor

AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
Özel sektörde maaş zammı başladı
Özel sektörde maaş zammı başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

41 bin göçmeni 'ittiler': İşkence edip öyle gönderiyor

Yunanistan, 2020 yılından bu yana 41 bin 523 düzensiz göçmeni geri itti. Geçen yıl 53, bu yıl 33 göçmen donarak ve Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden bir kısmı da dün Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalandı. Afganistan uyruklu Yusuf Kerimi, "Gece boyunca işkence yaptılar. Her şeyimizi aldılar. Sonra botlara bindirip nehirden geri yolladılar" dedi.

Eklenme : 18 Haziran 2022 07:55
Yazdır
41 bin göçmeni 'ittiler': İşkence edip öyle gönderiyor

Yunanistan'ın, 2020 yılından 31 Mayıs 2022'ye kadar toplam 41 bin 523 düzensiz göçmeni geri ittiği belirlendi. Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) hazırladığı Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Raporu'na göre, gelişmiş ülkelerin güvenlik ve menfaatini öne alan mevcut sistem ve politikaların en somut neticesinin göç olduğuna işaret edildi. Bu ülkenin karadan geri itme uygulamaları sonucunda geçen yıl 53, bu yıl 31 Mayıs itibarıyla ise 33 düzensiz göçmenin donarak ve Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Raporda, Yunanistan'ın denizden geri itme uygulamalarında, düzensiz göçmenlerin bazen elleri arkadan kelepçelenerek, bazen de can yeleği giydirilmeden doğrudan denize atıldığının tespit edildiği, bu uygulama sonucunda geçen yıl 8, bu yıl 31 Mayıs itibarıyla 3 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

GECE BOYUNCA İŞKENCE YAPTILAR

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden bir kısmı da dün Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalandı. Ayakkabıları, cep telefonları ve paralarının alınması ile darbedilmeleri sonrası nehirden gece saatlerinde Türkiye'ye zorla gönderildiklerini ileri süren yaklaşık 60 kişilik grubun bazılarında darp izleri gözlendi. Afganistan uyruklu Yusuf Kerimi ise Yunan askerlerinden insanlık dışı muamele gördüklerini ifade etti. Birikimini kaybettiğini aktaran Kerimi, "Gece boyunca işkence yaptılar. Sonra botlara bindirip nehirden geri yolladılar. Böyle yapmaya hakları yok." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
18 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
18 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama

Bu Habere Tepkiniz

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

https://www.halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
YKS öncesi türbe yoğunluğu

YKS öncesi türbe yoğunluğu

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi çok sayıda lise son sınıf öğrencisi, aileleriyle aileleriyle birlikte Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.