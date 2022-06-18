AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak

2023 seçimleri kapsamında çalışmalarına başlayan AK Parti, Meclis'in kapanmasının ardından milletvekillerinden bakanlarına, genel başkan yardımcılarından gençlik ve kadın kollarına kadar tüm teşkilatı 23 milyon üye için seferber edecek. Seçim bölgelerine gidecek vekiller, teşkilatla beraber kapı kapı gezerek, vatandaşın ve esnafın derdini dinleyecek, sorunları tespit edecek ve ardından bunu rapor olarak Genel Merkez'e sunacak. Milletvekilleri ayrıca, mahalle bazlı toplantılar gerçekleştirecek. Bunların yanı sıra, gençlik ve kadın kolları da mahalle mahalle gezerek ailelerle görüşecek. 2023 seçimlerini belirleyecek gençlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili AK Parti kurmayları "İletişimde; kapsayıcı, ayrıştırmayan, farklılıkları kucaklayan ifadelere bağlı kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KIRGINLARIN GÖNLÜ ALINACAK

AK Parti'ye oy vermiş hatta AK Parti kadrolarında görev almış ama kırgın ve küskün olanlara yönelik de adımlar atılacak. Parti yöneticileri, bu kişilerle bir araya gelerek 2023 için destek isteyecek. AK Parti kurmayları, sosyal medyanın teşkilat tarafından daha aktif kullanılacağını dile getirerek "AK Parti'nin 13-14 milyona yakın üyesi bulunuyor. Bu kadar üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımlarının on binlerle, yüzbinlerle değil, milyonlarla ifade edilir hale gelmesi lazım" değerlendirmesini yaptı.

EBRU KARATOSUN