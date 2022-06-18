Turizmde intikam hareketi

Pandeminin sona ermesi ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla turizmde hareketlilik başladı. Deloitte'un 2022 Yaz Tatili Araştırması, iki yıldır pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan turizm sektörünün bu yaz Covid öncesi döneme geri dönebileceğinin sinyallerini veriyor. Araştırmaya göre bu yıl ABD'liler uçak biletleri ve otel fiyatlarındaki artışa rağmen yüzde 46'sı tatil yapmayı planlıyor. Her ne kadar araştırma Türkiye'yi kapsamasa da sahadan gelen veriler paralellik gösteriyor. Özellikle Ruslar başta olmak üzere Avrupa'dan turistler Türkiye'yi tercih ediyor.

ANTALYA'YA YER BULMAK İMKANSIZ

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkede Türkiye'de tatile yönelik talebin arzı aştığını bildirdi. Türkiye'ye uçuşlarda tur paketi sıkıntısı yaşanıyor. Moskova'dan Antalya'ya uçuş bulmak neredeyse imkansız. Rusya'dan mayıs ayında günlük ortalama 25 civarında uçuş yapılırken, haziran ayının ilk haftasında Rusya'dan Antalya'ya yapılan uçuşlar ise katlanarak arttı. 1 Haziran'da 62, 2 ve 3 Haziran'da 56'şar, 4 Haziran'da 110, 5 Haziran'da 55, 6 Haziran'da 53, 7 Haziran'da 60 uçuş gerçekleşti. Haziran ayı ilk haftasındaki toplam uçuş sayısı 452 oldu ve 100 bini aşkın Rus geldi. Ocak-Mayıs arasındaki 5 aylık dönemdeRusya'dan gelen turist sayısı ise 400 bine yaklaştı. Rusların tatil için Türkiye'yi tercih etmesinde Türkiye'nin savaştaki tarafsız tutumu da etkili oldu.

AVRUPA'NIN ROTASI TÜRKİYE

Diğer yandan İngiltere başta olmak üzere Almanlar rotayı Türkiye'ye çevirdi. Turizmciler, haziran ayı başı itibarıyla İngiliz ve Alman turist sayısında yeni bir rekor artık kesin gibi. İspanya ve Yunanistan ağırlıklı çalışan Almanya'nın en büyük turizm firmalarından Alltours'un yaptığı açıklamaya göre tur satışları 2019 yılı rakamlarını yakalamış durumda. Sadece Alltours'un hedefi Türkiye pazarı için 500 bin müşteriye ulaşmak. İngiliz turist sayısında ise yüzde 100'ün üzerinde artış bekleniyor. İngiltere'den Dalaman'a haftada 120 uçak iniyor. Aynı şekilde Bodrum da İngilizlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor. İngiltere'nin yanı sıra İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika ile Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısı da artmış durumda. Diğer yandan kur da yaşanan artış yerli turisti de erken rezervasyona yönetmişti. Erken rezervasyonlar yüzde 70'in üzerinde artarken sektör temsilciler Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle 2022 yılı için belirlenen 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefi konusunda temkinli yaklaşıyor.

ÖMER TEMÜR