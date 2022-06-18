Enerjide tedarikçilere bağımlılık yüzde 25'e düşecek

Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'nin 110 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip olduğunu belirten BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan "Bizim Akdeniz Bölgesi'nde sadece gemimizin depoladığı gazla belki bir haftayı bulan gaz tedarikini sağlamamız mümkün. Aynı zamanda mesela bu bizim açımızdan Tuz Gölü'nde oluşturduğumuz her biri Eyfel Kulesi yüksekliğindeki kavernlerimizi (Depo) dikkate alırsak; içine 65 Galata Kulesi sığabiliyor hacimsel olarak. Ertuğrul Gazi gemimiz de o bir kavernden daha fazla doğalgaz depolama kabiliyetine sahip" dedi. Özcan, şöyle devam etti: 6-7 sene önce tek kaynaktan tedarik miktarımız yüzde 55-56 civarındaydı. Bugün geldiğimiz noktada, yüzde 40'ın altında. Ama bizim stratejik hedefimiz özellikle kendi kaynağımızın da devreye girmesiyle beraber biz burada yüzde 25'i aşmayan bir portföy oluşturmak.