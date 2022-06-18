Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

BURSA ? Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Vatan Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer?in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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