LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı protesto edildi Valilikten açıklama

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız' başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

Fakülte önünde toplanan çok sayıda Müslüman, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.

Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde, sosyal medya hesapları üzerindenyapılan çağrılara istinaden, Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

Etkinlik için toplananlara,güvenlik güçlerimizce eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde defaten uyarı ve ikazlarda bulunulmuştur.

İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişigüvenlik güçlerimizce yakalanmıştır.

Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."