Hacı adaylarının Kabe'ye yüz sürmesi yasaklandı

Kabe'nin etrafında Osmanlı döneminden kalma, Beytullah'a saygı olarak yapılan tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara, pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.

Kabe'ye dokunmak artık yasak

Hacerü'l esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım (Kabe duvarı) olarak bilinen 'mültezem'e, cennet taşı Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren, hürmet gösteren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe'nin etrafına hiç bir şekilde dokunamayacak.

"Salgın önlemi" denerek bariyerler kondu

İHA'nın aktardığına göre; daha önce sakin dönemlerde Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Allah'ın evi Beytullah'a yüz sürerek dualar ediyordu. Kabe'nin içi gibi kabul edilen Hicr-i İsmail'de namaz kılıp huzur bulan hacı adayları, artık bu güzellikleri yaşayamıyorlar.

Pandemi tedbirleri bahane edilerek, Kabe etrafına konulan bariyerler yüzünden hiçbir yere dokunmak artık mümkün değil.

Hacı adayları uygulamaya tepkili

Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif'de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti. Yeni kurallar için hiçbir Müslüman ülkeye bilgi verilmezken, bariyer uygulaması büyük tepki gördü.