DEAŞ'lı 4 kişi için hazırlanan mali analiz raporu Başsavcılığa gönderildi

Terörizmin finansmanı suçu soruşturması kapsamında Z.Ç, D.Ç, E.B. ve M.A.U'nun DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı gerçek veya tüzel kişilerle para transfer ilişkilerinin araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) hazırladığı "Mali Analiz Raporu" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MASAK, adı geçen şahısların mali profilleri ile banka ve PTT hesaplarına yönelik yapılan araştırmalarda terörizmin finansmanı suçu kapsamında paraların toplandığının, yaklaşık 900 kişinin bu paraları fonladığının, yine hesap harekeleri üzerinden yapılan analiz çalışmaları sonucunda 22 kişinin ara toplayıcı olduğunun belirlendiğini tespit etti.

Bu kapsamda, hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para transfer işlem tutarının 8 milyon liranın üzerinde olduğu, bahse konu paranın Hatay sınırından PTT'den çekilerek bazı şahıslar aracılığıyla nakit olarak Suriye'ye nakledildiği anlaşıldı.

DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi ve 19 kişi yakalandı.

- İşlem açıklamalarında "kurban, Suriye için yardım, yetimler için su" gibi ifadeler yer aldı

Herhangi bir çalışma kaydı olmayan ve mesleği öğrenci olarak beyan edilen M.A.U. adlı şahsın hesaplarında, mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri, nakit giriş ve çıkış işlemlerinin olduğu tespit edildi.

Şahsın diğer şüpheli E.B. ile de para transfer ilişkisinin bulunduğu, söz konusu transferlerin işlem açıklamalarında sıklıkla "kurban, yardım, Suriye için yardım, adak, infak, zekat, hayra koşanlar, evi yanan aile için, yetimler için su" gibi ifadelerin yer aldığı, bu tarz açıklamaların dini istismar eden terör örgütleri arasında yer alan DEAŞ unsurlarınca fon temini/aktarımı mekanizması olarak gerçekleştirilen işlemlerde kullanıldığı belirlendi.

M.A.U'nun para transfer ilişkisi içerisinde olduğu şahısların bazılarına yine aynı şekilde 3'üncü kişilerce sıklıkla para transfer edildiği ve bu paraların nakit çekildiği (ara toplayıcılar), bu şahısların bazıları hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, terör amaçlı örgüte üye olma gibi suçlardan soruşturma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şahısların bazılarının DEAŞ adına dini istismar eden terör örgütleriyle iltisaklı olup çatışma bölgeleriyle irtibatlı olanlar arasında adlarının geçtiği yönünde bilgilerin olduğu da ortaya kondu.

- Mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri

Aralık 2020'den sonra herhangi bir çalışma kaydı olmayan, mesleği "işçi" olarak beyan edilen, hakkında çeşitli suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yürütülen Z.Ç'nin de haklarında soruşturma yürütülen söz konusu şahıslarla para transfer ilişkisinin olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, herhangi bir çalışma kaydı ve mesleği olmayan E.B'nin hesaplarında da mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para transfer işlemleri ile nakit giriş ve çıkış işlemlerinin olduğu, söz konusu para transferlerinin işlem açıklamalarında sıklıkla "kurban, yardım, Suriye için yardım, adak, infak, zekat, un parası" gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Bu şahısların bazıları hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek gibi suçlardan soruşturma kaydının bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Söz konusu şahsın para transfer ilişkisi içerisinde olduğu şahıslardan birinin DEAŞ bağlantısından ötürü Türkiye'deki mal varlıklarının MASAK tarafından dondurulmasına karar verildiği, bazılarının da DEAŞ adına dini istismar eden terör örgütleriyle iltisaklı olup çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar arasında adlarının geçtiği yönünde bilgilerin olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "terörizmin finansmanı" suçu soruşturması kapsamında Z.Ç, D.Ç, E.B. ve M.A.U. adlı şahısların DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı gerçek veya tüzel kişilerle para transfer ilişkilerinin olup olmadığı yönünden MASAK tarafından yürütülen çalışma sonucunda düzenlenen "Mali Analiz Raporu", Başsavcılığa gönderildi.