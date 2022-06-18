40 saniye ile 1 yıl kaybetti! Hayatının sınavına giremedi
BURSA'da 40 saniye geç kalan öğrenci sınava giremedi. Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün saat 10.15'te başladı. Bir öğrenci kapılar kapandıktan 40 saniye sonra geldiği için sınava giremezken, 4 öğrenci ise kimliklerini evde unuttukları için sınava giremedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Haziran 2022 12:35
81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, adaylar aileleriyle son kez sarılıp içeri girdi. Saatler 10.15'i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu başladı.
40 saniye geç kalınca sınava giremedi
Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi. Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız