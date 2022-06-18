Öğrenci affından faydalanarak 77 yaşında üniversite mezunu oldu

İstanbul'da 1991'de üniversiteyi kazanan Ercantürk, çalışmak zorunda olduğu için bir yıl sonra memleketine döndü. Bir süre hayvancılık yaptı, Tarım Bakanlığında görev aldı ve 1993 yılında emekli oldu.

Ercantürk, 2018'deki öğrenci affıyla öğrenim hayatına geri dönüp 77 yaşında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Erzincan Kemaliye'de 1945'te doğan Ahmet Sezai Ercantürk, hikayesini ve yeniden okuma serüvenini AA muhabirine anlattı.

İstanbul Selimiye Tarım Meslek Lisesinden Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak mezun olduğunu belirten Ercantürk, 32 yıl boyunca farklı illerde Tarım Bakanlığına bağlı çalıştığını ve 1993'te emekli olduğunu söyledi.

Ercantürk, Tarım Bakanlığındaki işinin yanı sıra boş vakitlerinde hayvancılıkla uğraştığını, 16 yıl Kemaliye'de hizmet verdikten sonra üniversiteyi kazanıp İstanbul'a tayin olduğunu anlattı.

1991'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümünü kazandığını ifade eden Ercantürk, "Hukuk veya siyaset bilimi okumayı planlıyordum. Ama Tarih Bölümünde her şey var. Siyaset, ekonomi, yönetim var. Tarih komplike bir bilim dalı olduğu için ve merakımdan bu bölümü tercih ettim. Hayvancılıkla da uğraştığım için hayvanlarımın başında durmam icap ediyordu. Bir yıl sonra fakülteyi bıraktım. Fakat bıraktığıma pişman oldum."

- Öğrenci affından faydalanarak tekrar üniversiteli oldu

Ercantürk, "Öğrenci Affı"nın kendisi için son tren olduğunun farkına varıp 2018'deki öğrenci affından faydalanarak üniversiteye geri döndü.

Yüksekokul mezunu olma hayalini sürekli içinde tuttuğunu dile getiren Ercantürk, şunları söyledi:

"2018 yılında üniversiteye kaydımı tazeleyerek, öğrenci affından faydalanarak yeniden öğrenime başladım. Üniversitede sınıfı bulmada zorlandım, çok büyük bir fakülteydi. Derslerde bir sıkıntım olmadı. Derslere severek ve anlayarak devam ettim. Hocalarımız çok değerliydi, yardımcı oldular, değerli bilgiler verdiler."

Ercantürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci affını gündeme getirmesiyle ilgili, "Öğrenci affı çok faydalı bir konu. Üniversiteyi terk edenlerin kayıtlarını tazeleyip tahsillerine devam etmelerini tavsiye ederim. Bilim, vatan ve millet için elzem bir şey." ifadelerini kullandı.